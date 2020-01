2nd BVMW „Winery Slam“ im Dolce Bad Nauheim

„Wein ist Poesie in Flaschen“, wusste bereits Louis Balfour Stevenson, schottischer Schriftsteller des viktorianischen Zeitalters. Was liegt daher näher, als den Rebensaft mit einem literarischen Wettbewerb zu verbinden? Das dachte sich auch der Kreisverband FrankfurtRheinMain des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband Deutschlands e. V. (BVMW) und veranstaltete 2019 seinen ersten „Winery Slam“ im Dolce by Wyndham Bad Nauheim. Nach dieser gelungen Premiere folgt am Freitag, 28. Februar 2020, um 19.00 Uhr die zweite Auflage dieses außergewöhnlichen Events – erneut im historischen Jugendstil-Theater des Vier-Sterne-Hotels. Die Moderatorin, Schauspielerin und gelernte Köchin Margit Lieverz führt durch den lukullischen und zugleich humorvollen Abend. Acht passionierte Weinbaubetriebe und -händler präsentieren auf der Bühne ihre ausgewählten Weine aus verschiedenen Anbaugebieten – direkt, hautnah und zeitgemäß, nach dem Vorbild eines Poetry Slam. Edles Ambiente und die einzigartige Theater-Kulisse bilden den passenden Rahmen für ein genussvolles Vergnügen mit Stil und Spaß. Um die Gunst des Publikums buhlen die Winzerinnen, Winzer und Händler mit viel Wortwitz im selbst dargebotenen Slam, mit dem sie ihre Rot-, Rose- und Weißweine präsentieren. Dazu reicht die Dolce-Küchen-Crew – geschmacklich genau abgestimmt – acht kleine Gänge als „Dinner on Stage“.

Edle Tropfen und geistreicher Slam

Die Gäste werden dabei zur Jury und bewerten in drei Kategorien: Slam – war der Vortrag inhaltlich ansprechend und humorvoll? Geschmack – wie mundet der Wein? Und: Harmonie – passt die Präsentation zum Wein? Zum krönenden Abschluss gibt es attraktive Gewinne – sowohl für die Winzer als auch für die Gäste. Spannendes rund um den Wein rundet den önologisch bildungsreichen und genussvollen Abend für alle Gäste ab: Ein in dieser innovativen Form ganz besonderer Erfahrungsaustausch! Zu den angemeldeten Teilnehmern zählen: das Weingut Manz aus Weinolsheim/ Rheinhessen, das Weingut Bischel aus Appenheim/Rheinhessen, die Vinas von der Bergsträßer Winzer e. G. aus Heppenheim/Hessische Bergstraße, das Weingut Höfling aus Eußenheim/Franken, das Weingut Hirt-Gebhardt aus Eltville/Rheingau, die Winzerfamilie Koch aus Retzstadt/Franken sowie Gerharz Weinerlebnis aus Gau-Algesheim/Rheinhessen und der Weinhandel Fertsch aus Bad Nauheim. Die Plätze auf der Bühne sind begrenzt, Tickets (85 Euro für BVMW-Mitglieder / 95 Euro Normalpreis / pro Person) auf www.wein.bvmw-ffm.de erhältlich. Das Hotel bietet Sonderkonditionen für Übernachtungen an.

Das Dolce by Wyndham Bad Nauheim liegt an den grünen Ausläufern des Taunus. In die City von Frankfurt am Main und zum drittgrößten Flughafen Europas sind es nur 20 Minuten Fahrtzeit. Alle 146 Zimmer und 13 Suiten verfügen über einen großzügig gestalteten Arbeitsplatz, einen Sitzbereich sowie größtenteils Balkone. Umgeben von einem 200 Hektar großen Park stehen indoor 2.750 Quadratmeter Veranstaltungsfläche für Tagungen und Events aller Art zur Verfügung. Das Vier-Sterne-Hotel ist EVVC- und Degefest-Mitglied. Neben 27 flexiblen Meeting-Räumen beherbergt es ein besonderes Veranstaltungsjuwel: Das historische Jugendstil-Theater mit 730 Plätzen kann für exklusive „Dinner on Stage“ und Produkt-Präsentationen und weitere kreative Veranstaltungsformate gebucht werden. In der Gesundheitsstadt Bad Nauheim verwöhnt auch das Hotel seine Gäste mit allen Sinnen: Feine Küche, ein Wellness-Bereich mit Hallenbad (20 x 8 Meter), finnischer Sauna, Saunarium, Dampfbad und Babor Beauty-Salon, Fitness-Einrichtungen sowie zahlreiche Freizeitangebote bieten Entspannung zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter. Des Weiteren zählt Bad Nauheim nach einer Focus-Studie zu den Top-Kurorten Deutschlands 2019! Für Elvis-Fans: Der King of Rock ’n‘ Roll lebte während seiner Militärzeit in einer Villa vis-à-vis.

Firmenkontakt

Dolce by Wyndham Bad Nauheim

Harald Hock

Elvis-Presley-Platz 1

61231 Bad Nauheim

+49 6032 3030

harald.hock@dolcebadnauheim.com

https://www.dolcebadnauheim.com/

Pressekontakt

hd…s agentur für presse- und öffentlichkeitsarbeit

Stefan Krämer

Kaiser-Friedrich-Ring 23

65185 Wiesbaden

+49 611 9929113

s.kraemer@hds-pr.com

https://hds-pr.com/

Bildquelle: Dietrich Skrock