9. Panasonic IT Solutions Forum: Netzwerktreffen mit Fokus auf die Digitalisierung mobiler Arbeitsprozesse

Die Auswirkungen und Potentiale aktueller IT Lösungen und moderner Technologien für mobile Arbeitsprozesse stehen im Fokus des Panasonic IT Solutions Forums. Das etablierte Netzwerktreffen findet bereits zum neunten Mal statt: am 4. Februar 2020 im Industrieambiente des Young- und Oldtimer-Zentrums Classic Remise Düsseldorf. Entscheider und Experten aus den Bereichen Technischer Außendienst, Service, Montage, Instandhaltung sowie Logistik und IT Sicherheit besuchen Workshops mit Fachvorträgen, tauschen sich über Erfahrungen aus und diskutieren Best-Practices.

Die Agenda der eintägigen Veranstaltung umfasst zwischen 10 Uhr und 16:30 Uhr allgemeine Sessions sowie folgende vier fachspezifische Workshops:

– Logistik & Intralogistik

– Versorger & Entsorger

– Technischer Service

– IT Sicherheit

Im Laufe des Tages tauschen sich die Teilnehmer mit Spezialisten und Verantwortlichen anderer Unternehmen mit gleichen Positionen aus und festigen Ihr Netzwerk.

Nach einer Einführung durch Panasonic sowie einer Keynote rund um IT Sicherheit und das mobile Arbeitsleben im großen Plenum gehen die Teilnehmer in die vier parallel laufenden Workshops. Hier erwarten sie Best-Practice Cases und Experten-Vorträge von Unternehmen, die mobile Lösungen mit Panasonic TOUGHBOOK Hardware (Android und Windows) erfolgreich eingeführt haben: u.a. das Versorgungsunternehmen Stadtwerke Bielefeld, der Schweizer Logistikdienstleister MS Direct AG sowie Coca Cola Company.

Abschließend folgt am Nachmittag erneut in allgemeiner Teilnehmerrunde das TOUGHBOOK Innovation Forum mit einer Präsentation und Diskussion über die neuesten Innovationen sowie Technologien der Zukunft.

Im „Touch & Try“ Ausstellungsbereich demonstrieren Panasonic Partner aktuellste Komplettlösungen: Mit dabei sind axians NEO Solutions, brother, Globos Logistik- und Informationssysteme, mobileX, movilitas Consulting, Neptune Software, NetMotion, Panasonic Industry und PWA Electronic.

Als Event-Partner unterstützen der KVD Kundendienstverband Deutschland, Microsoft, Medienhaus Fachverlag (IT Director, IT Mittelstand, Mobile Business), die Logistik-Initiative Hamburg sowie das Kompetenznetz Logistik.NRW.

Video-Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=9Lb7MqEaOxA

Details:

– Termin: 04.02.2020, Düsseldorf

– Veranstaltungsort: Classic Remise Düsseldorf, Harffstr. 110a, 40591 Düsseldorf.

– Event-Website mit Agenda und Anmeldung: https://www.panasonic-it-solutions-forum.de

Weitere Informationen zu Panasonic Produkten & Lösungen finden Sie unter: http://www.toughbook.de

Panasonic bietet Technologien an, die zuverlässig und unsichtbar zusammenarbeiten. Damit können sich Unternehmen vollständig auf ihre eigentlichen Aufgaben konzentrieren und erfolgreich agieren. Wir sind überzeugt, dass Technologie einfach und zuverlässig funktionieren sollte. Unternehmen sind immer dann am erfolgreichsten, wenn sie sich ganz auf ihre Kunden konzentrieren und sicher sein können, dass ihre Technologie im Hintergrund perfekt zusammenarbeitet. Daher entwickeln wir Produkte und Lösungen, die sich so nahtlos in das Geschäft unserer Kunden integrieren, dass sie nahezu unsichtbar erscheinen – Technologie im Hintergrund, die den Erfolg von Unternehmen antreibt.

