Alles bestens vernetzt: devolo bietet Vor-Ort-Installationsservice für Magic 2 WiFi

Aachen, 28. Januar 2020 – Wer im devolo-Onlineshop ein devolo Magic 2 WiFi Multiroom Kit kauft, kann ab sofort einen Vor-Ort-Installationsservice mitbuchen. Nach telefonischer Terminvereinbarung kommt ein Experte der Deutschen Technikberatung ins Haus und nimmt sich eine Stunde Zeit, das Zuhause des Kunden optimal zu vernetzen – damit Smart-TV, Smartphones oder Tablet mit Highspeed online gehen können und überall zu Hause schnelles WLAN verfügbar ist.

Komfortabler Service im Zuhause des Kunden

Der neue Vor-Ort-Installationsservice durch die Deutsche Technikberatung bietet Kunden ein deutliches Plus an Komfort: Wie lassen sich die Powerline-/WLAN-Adapter so platzieren, dass Haus und Wohnung optimal mit WLAN und LAN-Anschlüssen versorgt sind? Wo ist eine Kabelverbindung für ein Endgerät sinnvoll, wo eine drahtlose? Und wie entsteht ein durchgängiges Mesh-WLAN-Netzwerk mit einheitlichen Zugangsdaten? Der Technikberater des Installationspartners von devolo gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Heimnetz und richtet es für den Kunden optimal ein.

Einfache Terminvereinbarung deutschlandweit

Gebucht wird der Service direkt im Onlineshop unter devolo.de. Dort kann der Kunde bequem ein Paket aus devolo Magic 2 Multiroom WiFi Kit und Installationsservice auswählen. Mit den Angaben auf seiner Bestellbestätigung vereinbart er anschließend telefonisch seinen Wunschtermin für den Besuch durch die Deutsche Technikberatung.

Preise und Konditionen

Das Multiroom Kit von devolo Magic 2 WiFi mit Installationsservice ist im Onlineshop für 349,90 Euro erhältlich. Inbegriffen sind neben einem Powerline- sowie zwei Powerline-/WLAN-Adaptern die An- und Abfahrt des Technikberaters sowie eine Stunde für Installation des Kits und Einrichtung der internetfähigen Geräte im Haus. Wenn der Kunde zusätzliche Services und damit mehr Zeit benötigt, ist auch das kein Problem: Pro Minute, die über die enthaltene Stunde hinausgeht, berechnet die Deutsche Technikberatung fair und transparent einen Euro. Gezahlt wird per SEPA Lastschrift oder per Rechnung.

devolo wurde 2002 gegründet und beschäftigt derzeit rund 330 Mitarbeiter. Der Weltmarkführer im Bereich Powerline ist mit eigenen Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten.

