Anruf von 061314901011 – Wer ruft an?

Ist der Anrufer seriös / vertrauenswürdig?

In letzter Zeit gibt es vermehrte Meldungen zu Anrufen der Telefonnummer 061314901011.

Oftmals herrscht bei den angerufenen Personen Unsicherheit, viele stellen sich die folgenden Fragen:

Wer ist der Anrufer von 061314901011?

Warum ruft mich diese Nummer an?

Ist der Anrufer seriös oder dubios?

Wird mir etwas am Telefon verkauft?

Für alle, die von der Nummer 061314901011 angerufen wurden, gibt es erstmal Entwarnung. Es wird am Telefon kein Vertrag oder Abo abgeschlossen! Sie können ans Telefon gehen.

Der Anrufer dieser Nummer ist die DWG eG aus Großwallstadt. Die DWG eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft, also baut, kauft, entwickelt, vermietet und verkauft diese Firma Wohnungen für die eigenen Mitglieder. Die DWG eG wurde im Jahr 2000 gegründet. Mittlerweile hat die Genossenschaft um die 25.000 Mitglieder und Immobilien im Wert von ca. 60 Millionen Euro im Bestand.

Die DWG eG bietet ihren Mitgliedern viele verschiedene Vorteile. So können die Mitglieder vergünstigt in den genossenschaftseigenen Wohnungen wohnen, wobei hier zusätzlich keine Kaution anfällt. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, Mitgliedsbeiträge über die vermögenswirksamen Leistungen des Arbeitgebers einzuzahlen. Wer das macht, kann unter Umständen zusätzlich die staatliche Förderung (Arbeitnehmersparzulage + Wohnungsbauprämie) in Anspruch nehmen. Darüber hinaus werden Mitglieder der Genossenschaft am erwirtschafteten Gewinn beteiligt und erhalten darüber hinaus Einkaufsvorteile im Internet. Hier eine ausführliche Übersicht über die Vorteile, die man nach einem Anruf der Nummer 061314901011 nutzen kann.

Derzeit informiert die DWG eG bundesweit Menschen, die diesbezüglich ihre Anruferlaubnis erteilt haben. Während des Telefonats wird kein Vertrag abgeschlossen, genauso wenig wird während des Telefonats ein Antrag auf Mitgliedschaft gestellt. Wer von 061314901011 Anrufe bekommt, wird während des Telefonats zunächst einmal ausführlich über die Genossenschaft und die Mitgliedschaft informiert. Besteht dann ein ernsthaftes Interesse, kann man sich Unterlagen zur Unterschrift nach Hause senden lassen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Genossenschaft, indem Sie hier klicken.

Darüber hinaus hat die Genossenschaft diesbezüglich einen Beitrag auf ihrer Website verfasst. Weitere Informationen zu Anrufen der Nummer 061314901011 finden Sie hier.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420

info@dwg-eg.de

http://www.dwg-eg.de

