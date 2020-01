Arzt aus Bonn holt zwei Weltrekorde!

Dr. Niels Freitag als Top-Speaker ausgezeichnet

Sowohl beim internationalen Silent Speaker Slam, der am 22.01.2020 in München stattfand, als auch beim internationalen Speaker Battle am 24.01.2020 setzte sich der Bonner Arzt Dr. Niels Freitag gegen die Konkurrenz durch. Er gewann nicht nur den „Excellence Award“, sondern holte gleichzeitig auch noch 2 Weltrekorde ins Rheinland.

Denn noch nie zuvor traten über 250 Redner aus 20 Nationen, darunter auch internationale Top-Speaker, in 2 Wettbewerben gegeneinander an, um sich in diesen außergewöhnlichen Wettkämpfen zu messen.

Speaker – was? Speaker Slam und Speaker Battle sind Rednerwettbewerbe, die von Hermann Scherer ins Leben gerufen wurden. Der Bestsellerautor mit inzwischen 50 publizierten Büchern führt seit Jahren die Spitze der Rednerranglisten an und gilt als ausgesprochener „Königsmacher“: ein Großteil der deutschen Speakerelite zählt zu seinen Schülern.

So wie bei den beliebten Poetry Slams um die Wette gereimt oder gerappt wird, messen sich Redner in den beiden Wettkämpfen mit ihren persönlichen Themen gegeneinander. Nach New York, Wien, Frankfurt und Hamburg fand der internationale Speaker Slam nun bereits zum zweiten Mal in München statt.

Das Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich wie das Leben selbst sind. Eine professionelle Jury, bestehend aus Experten einer Redneragentur, Fernseh- und Radioprofis wählt unter allen Teilnehmern den Gewinner aus.

Härteprüfung

Die Teilnahme ist eine außerordentliche Härteprüfung: Jeder Sprecher hat nur fünf Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Einen Vortrag auf diese Zeit zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking. Nerven wie Drahtseile brauchen die Teilnehmer sowieso, denn nach genau fünf Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet.

Das Thema Organspende berührte die Zuschauer

Bei dem diesjährigen Speaker Slam gewann Dr. Niels Freitag aus Bonn als Finalist den Award of Excelence. Er sprach über das Thema Organspende, dass ihm aufgrund eines sehr persönliches Erlebnisses besonders am Herzen liegt. Dabei konnte er nicht nur das Publikum überzeugen, sondern auch die Jury begeistern.

Neben dem Award und der besonderen Auszeichnung freut er sich besonders darüber, dass es ihm gelungen ist, dieses wichtige Thema in den Mittelpunkt des Abends zu rücken: „Ich habe mich beruflich mit meinem Team auf Schönheits- bzw. Antiaging-Behandlungen spezialisiert, wovon meine Vorträge normalerweise handeln. Leider habe ich vor 1,5 Jahren eine 37-jährige Freundin und Mitarbeiterin verloren, die dann – Ihrem Wunsch entsprechend – zur Organspenderin wurde. Mir war es deshalb wichtig, diesmal über dieses für mich sehr bedeutende Thema zu sprechen. Natürlich hoffe ich, den ein oder anderen zum Nachdenken angeregt zu haben. Es ist unglaublich wichtig, dass mehr von uns einer möglichen Organspende zustimmen und darüber auch mit Ihren Angehörigen sprechen. Ansonsten wird sich an der Situation, dass allein in Deutschland pro Jahr noch immer 1000 Menschen daran sterben, dass für Sie kein Spenderorgan gefunden werden konnte, leider nichts ändern.“

Zur Person

Dr. Niels Freitag (44) lebt in Bonn, ist Arzt und Inhaber von insgesamt 4 Unternehmen im Süden von Köln.

Als einer der wenigen deutschen Schüler des weltberühmten Dermatologen Dr. Zein Obagi aus Beverly Hills, ist er spezialisiert auf schonende Schönheitsbehandlungen.

Er betreibt in Hürth und Brühl eine Privatpraxis für Ästhetische Medizin, ein Kosmetikstudio sowie zwei EMS-Personaltrainingstudios.

Darüber hinaus ist er inzwischen auch international gefragter Speaker und Experte, der mit seinen unternehmerischen Erfahrungen insbesondere Ärzte, sowie Fachleute aus der Beauty- und Fitnessbranche bei der erfolgreichen Unternehmensführung berät und unterstützt.

Seine Leidenschaft gilt neben Antiaging-Themen den Bereichen Marketing, Vertrieb und Socialmedia. Also den neuen Herausforderungen, denen sich Unternehmer stellen müssen, ohne jemals wirklich darauf vorbereitet worden zu sein.

