Auch die anderen Tiere nicht vergessen

Ballermann-Markenchefin Annette Engelhardt übergibt Geld- und Sachspende an das Tierheim Lindern

Während die Tiere auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch ihr Zuhause bereits gefunden haben, warten die Hunde und Katzen im Tierheim Lindern noch immer auf einen eigenen Platz zum glücklich sein. „Es ist uns eine herzliche Freude, die großartige Arbeit von Marita Görges (Tierheim Lindern) und Christine Nordenholz (Tierschutz Sulingen) regelmäßig unterstützen zu können. Was würde nur aus den Tieren, die oftmals ihr Zuhause verloren haben, gäbe es diese beiden Tierfreunde nicht“, erläutert Annette Engelhardt, die auf Gut Aiderbichl in Blockwinkel selbst mehr als 40 Equiden eine Heimat gibt. „Dank Marita und Christine haben die Tiere in Lindern auch eine Chance auf Glück. Deshalb dürfen wir sie nicht vergessen.“

Und weil Tierliebe verbindet und zusammenschweißt, trafen sich Marita Görges und Christine Nordenholz vor ein paar Tagen mit Annette Engelhardt auf der Gut Aiderbichl Ranch in Blockwinkel (Niedersachsen). Dort übergab die Ballermann-Markenchefin, nach einem Besuch der Esel-Babys „Harry & Sally“ fünfhundert Euro in bar sowie einige Sachspenden für die Tierheim-Tombola.

Nach dem offiziellen Teil folgte ausgiebiges Toben mit den Bernhardiner Hunden der Ballermann Ranch, wobei insbesondere Bernhardiner „Alwin“ und Marita Görges viel Spaß zusammen hatten.

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

Firmenkontakt

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Annette Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245-3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.ballermann.de

Pressekontakt

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

04245 3179970

post@markenkonzepte.de

http://www.markenkonzepte.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.