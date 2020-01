Bambi Verleihung – unvorstellbar ohne Taxi Baden-Baden

In der Kurstadt Baden-Baden sind Taxiunternehmen neben Bus und Individualverkehr tragende Säule

BADEN-BADEN. Die Bambi Verleihung in Baden-Baden fand im Festspielhaus statt. Der Eingangsbereich des Festspielhauses befindet sich im historischen Alten Bahnhof der Kurstadt. Hier war die Endstation der alten Bahnlinie Baden-Baden-Oos nach Baden-Baden. Im Jahr 1977 wurde die Strecke stillgelegt. Besucher, die am Bahnhof Baden-Baden ankommen, sind seither in erster Linie auf Bus und Auto angewiesen. Pendler haben ihr Fahrrad am Bahnhof und nutzen zunehmend einen E-Scooter für die Fahrt in die Innenstadt.

Dem Taxi kommt in Baden-Baden eine ganz besondere Bedeutung zu. Veranstaltungen im Kongresshaus oder im Festspielhaus, Events und Tagungen – Unternehmen wie Taxi Minor Baden-Baden sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Auf erstklassigen Service und hochwertige Fahrzeuge auf dem technisch neuesten Stand wird dabei großen Wert gelegt. Fahrten zwischen Bahnhof, dem Flughafen und der Innenstadt sind Tagegeschäft für Taxi Minor Baden-Baden. Das Unternehmen steht für Verlässlichkeit. Auch für Ausflüge in die Region und Chauffeurservice ist Taxi Minor ein beliebter Partner.

Taxi Baden-Baden, wer in Baden-Baden ein Taxi benötigt, ist bei Taxi Minor gut aufgehoben. Das Taxi Unternehmen bietet einen unkomplizierten Komfort und erstklassigen Fahrdienst zu Sightseeing Touren. Spezielle Limousinendienste können in der Zentrale erfragt werden (Telefon Nummer 0049 1578 / 4008930).

Kontakt

Taxiunternehmen Minor

Waldemar Minor

Karlsbader Straße 11

76532 Baden-Baden

015784008930

presse@taxi-minor.de

http://www.taxi-minor.de

