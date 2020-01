Bekommen Sie, was Sie verdienen?

Der neue Gehaltsrechner von PERM4 | Permanent Recruiting ermittelt in 2-3 Minuten, was Ihre Stelle wirklich wert ist.

Steht auf Ihrer Gehaltsabrechnung, was Sie wirklich verdienen? Oder verkaufen Sie Ihre Leistung unter Wert? Der neue PERM4 | Gehaltsrechner auf https://www.perm4.com/gehaltsrechner/ schafft hier Klarheit. Er erstellt nach Eingabe der individuellen Stellen-Parameter (Stellenbezeichnung, Unternehmensgröße, Führungsspanne, Firmenstandort, etc.) auf Basis von rd. 500.000 aktuellen Gehaltsdaten mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden eine präzise stellenbezogene Gehaltsanalyse als pdf. Kostenlos und anonym zeigt sie wie hoch das Gehalt für die konkrete Position sein sollte. Die individuelle PERM4 | Gehaltsanalyse schafft maximale Transparenz und hilft so, die nächste Gehaltsverhandlung optimal vorzubereiten bzw. die richtige Karriere-Entscheidung zu treffen.

Alex Gerritsen, Geschäftsführer der PERM4 | Permanent Recruiting GmbH, betont den Mehrwert des kostenlosen Gehalts-Services für Arbeitnehmer und Arbeitgeber: „Gehalt ist intransparent. Kaum jemand weiß genau, was die konkrete Stelle wirklich wert ist, welches Gehalt für diese Position marktüblich ist bzw. was man als Mitarbeiter fordern kann. Hier schafft der neue PERM4 | Gehaltsrechner maximale Transparenz und zeigt für die konkrete Stelle, in der konkreten Region, für die konkrete Führungsspanne und Umsatzverantwortung das realistische Soll-Gehalt: Nach wenigen Minuten bekommt der Nutzer vom PERM4 | Gehaltsrechner per Mail eine persönliche Gehaltsanalyse als pdf. Damit kann er sein bisheriges Gehalt überprüfen und entweder beruhigt zur Kenntnis nehmen, dass das eigene Gehalt marktgerecht ist oder zukünftige Gehaltsforderungen fundiert mit objektiven Gehaltsdaten untermauern und/oder seine berufliche Weiterentwicklung planen. Für Arbeitgeber schafft sie Transparenz über marktübliche Gehälter und gibt einen objektiven Gehaltsvergleich für die vakante Position. So bieten sie nicht zu viel. Aber auch nicht zu wenig.“

Der PERM4 | Gehaltsrechner ist kostenlos.

Die PERM4 I Permanent Recruiting GmbH ist der führende Personaldienstleister für die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in Festanstellung. Mit rd. 200 spezialisierten Karriereberatern bringt der Personaldienstleister Unternehmen und Kandidaten in den Berufsfeldern Sales, Marketing, HR, IT/TK, Finance, Supply Chain Management, Engineering und Construction/Property zusammen. Mit Hilfe einer ständig wachsenden und permanent aktualisierten Datenbank mit derzeit über 220.000 Fach- und Führungskräften stellt die in Berlin und Frankfurt am Main ansässige Personalberatung – trotz allgemeinem Fach- und Führungskräftemangel – sicher, dass Unternehmen in den für ihren Geschäftserfolg relevanten Bereichen schnell (wieder) über die passenden Leistungsträger verfügen. So hilft sie Unternehmen erfolgreich zu bleiben und unterstützt Fach- und Führungskräfte bei ihrem nächsten Karriereschritt.

