Besuchertag auf Gut Aiderbichl in Niedersachsen

Viele Gäste waren von überall aus Norddeutschland zur Ballermann Ranch angereist.

Am zweiten öffentlichen Besuchervormittag des Jahres konnten Annette und André Engelhardt erneut über 30 Gäste auf der Gut Aiderbichl Ballermann Ranch begrüßen. Diese waren teilweise extra aus Lüneburg, Bremen und Hannover angereist, um die Tiere und deren Versorgung auf dem nördlichsten Gut Aiderbichl Gnadenhof für Pferde und Esel zu erleben. Auch das erneut greußliche Wetter am zweiten Besuchertag hielt die angereisten Tierfreunde, zu denen auch zwei Aiderbichl-Tierpaten von Eselfohlen Sally gehörten, nicht davon ab, die Ranch in Blockwinkel zu besuchen und deren Bewohner einmal live zu erleben.

Während der rund zweieinhalb stündigen Führung erzählten Annette und André Engelhardt ausführlich über die Schicksale und oft tragischen Vorgeschichten der tierischen Bewohner der Ballermann Ranch, die nun endlich ein sicheres Zuhause in Blockwinkel gefunden haben. Ausgiebiges knuddeln und toben mit den Ponys der Shettybande vom ‚Frechen Fridolin‘ in der großen, bunten Halle war inklusive und gerade für die kleinen Gäste ein riesen Spaß.

Der nächste öffentliche Gästevormittag für jedermann, findet am Samstag, den 07. März 2020, statt. Wieder pünktlich um 10:00 Uhr. Voranmeldungen sind nicht erforderlich.

Mehr Informationen über die Ballermann ranch unter www.ballermann-ranch.com

A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

