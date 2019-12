Bis zu 40% Rabatt auf Leawo Blu-Ray Creator im neuen Jahr 2020 zum Brennen von Videos auf Blu-Ray.

Video auf Blu-ray Disks und DVDs brennen

Zusammenfassung: Leawo startete die Neujahrsaktion 2020 mit dem Leawo Blu-ray Creator mit bis zu 40% Rabatt, um Blu-ray-Inhalte aus Videos mit Leichtigkeit zu erstellen.

Shenzhen, China, 30. Dezember 2019 – Leawo Software, ein führender Entwickler und Lieferant von Multimedia-Lösungen, startete seine Neujahrsaktion 2020, indem er 100EUR Amazon-Geschenkkarte im Gewinnspiel anbietet und DVD Ripper kostenlos und mit anderen Rabatten, einschließlich 30%, 40% und 50%, verschenkt. Unter diesen bietet Leawo 40% Rabatt für den Leawo Blu-ray Creator an. Benutzer können sich an ihn wenden, um Videos, Audios und Fotos bis zu 180 Formaten in Blu-ray/DVD-Inhalte zu konvertieren. Die Aktion läuft vom 15. Dezember 2019 bis zum 5. Februar 2020.

Als eine all-inclusive Blu-ray DVD Brennersoftware-Kombination kann Leawo Blu-ray Creator mit verschiedenen Arten von Blu-ray und DVD Problemen umgehen. Benutzer können mit diesem Tool Videodateien, Audiodateien und Image-Dateien in Blu-ray und DVD Discs, Ordner und ISO-Image-Dateien konvertieren. Diese Software unterstützt mehr als 180 Eingabeformate einschließlich MP4, AVI, MKV, FLV, MOV. Es ermöglicht das Brennen von Videos auf Blu-ray/DVD aus verschiedenen Ursprüngen wie Camcorder-Video, Smartphone aufgenommenes Material, heruntergeladene Videos, etc. Benutzer können Videos frei auf Blu-ray/DVD-Disc in BD50, BD25, DVD5 oder DVD9 brennen.

Leawo Blu-ray Creator kann auch Disk-Menüs auf den Blu-ray oder DVD-Disks erstellen. Der Leawo Blu-ray Creator bietet mehrere voreingestellte Disc-Menü-Optionen und ermöglicht sogar die Gestaltung von Disc-Menüs. Leawo bietet mehr als 40 voreingestellte Disc-Menü-Vorlagen, einschließlich kostenloser Disc-Menü-Vorlagen, die man herunterladen und auf die Ausgabe von Blu-ray/DVD-Inhalten anwenden kann. Außerdem ermöglicht der interne Menü-Designer den Anwendern, die Position des Titels, den Inhalt und den Effekt wie Textfarbe, Größe und Schriftart zu ändern. Die Anwender können persönliche Diskmenü-Vorlagen anpassen und für die zukünftige Verwendung speichern.

Der Leawo Blu-ray Creator dient nicht nur als professionelles Werkzeug zum Brennen von Videos auf Disc, sondern kann auch als Diashow-Maker und Brenner fungieren. Er kann Fotos direkt auf Blu-ray/DVD brennen und bietet einfache Möglichkeiten, Fotos von iPhone, iPad, Android-Geräten, Kameras usw. auf Blu-ray und DVD-Discs zu brennen. Der interne Foto-Diashow-Editor ermöglicht es dem Benutzer, Fotos zu bearbeiten, Video-Effekte einzustellen, Hintergrundmusik einzufügen, Audio-Effekte anzupassen, etc.

Leawo Blu-ray bietet mehr als mehrere Disc-Vorlagen-Optionen für die Erstellung einer Diashow. Die Benutzer können Musik/Bild/Video als Hintergrundmaterial für die Diashow hinzufügen. Außerdem können die Benutzer die Position des Titels, den Inhalt und den Effekt wie Textfarbe, Größe und Schriftart ändern. Darüber hinaus werden über 40 Disc-Vorlagen zur Verfügung gestellt, die es dem Benutzer ermöglichen, eine Diashow in kurzer Zeit zu erstellen.

Der Leawo Blu-ray Creator verfügt auch über verschiedene Bearbeitungsfunktionen. Die Anwender können Videos schneiden, indem sie den genauen Zeitpunkt bestimmen, zu dem das Video beginnt und endet, Wasserzeichen einschließlich Bild- und Textwasserzeichen hinzufügen, Videos durch Auswahl eines Teils des Filmbildschirms zuschneiden und andere Teile entfernen, den Videoeffekt einschließlich Helligkeit, Sättigung, Kontrast und Lautstärke des Videos anpassen, 2D-Video in einen 3D-Bereich verwandeln, Rauschen entfernen und Kapitel erstellen.

Abgesehen von den Hauptfunktionen bietet der Leawo Blu-ray Creator auch mehrere Bonusfunktionen, um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Während der Wiedergabe geladener Videos kann dieser Blu-ray DVD-Brenner Screenshots machen. Dieses Brennprogramm ermöglicht auch das Speichern der Kapitel aus MP4-, MKV- und Blu-ray Quellfilmen. Der eingebaute Player ermöglicht die Wiedergabe von bis zu 4K Videos ohne Qualitätsverlust.

Jetzt könnten die Benutzer bis zu 40% Rabatt auf diesen Blu-ray/DVD Konverter in 2020 Neujahrsaktivität bekommen. Das bedeutet, dass Benutzer nur $35.97 für eine lebenslange Lizenz kosten, statt $59.97 mit allen Funktionen aktiviert. Und es sind sowohl Windows- als auch Mac-Versionen verfügbar. Zu guter Letzt bietet Leawo auch 30% Rabatt auf den Sitewide Coupon Code, mit dem man 30% Rabatt auf andere Produkte erhält.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

