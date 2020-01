Boomi-Experte Mike Kiersey spricht auf der diesjährigen Handelsblatt Jahrestagung Strategisches IT-Management

-Boomi-Experte Mike Kiersey über die Relevanz unternehmensübergreifender Integration und Automatisierung von Workflows

-Welche Bedeutung iPaaS für Digitalisierungsprojekte in jeder Entwicklungsphase hat

München – 09. Januar 2020 – Boomi, ein Dell Technologies Unternehmen, ist vom 20. bis zum 22. Januar 2020 auf der Handelsblatt Jahrestagung Strategisches IT-Management in München vor Ort.

Heutzutage verfügen Unternehmen bereits über die erforderlichen Daten und Anwendungen, um ihre Geschäftsprozesse zu digitalisieren und neue Geschäftsmodelle zu etablieren. Der Wunsch, mit diesen einen Mehrwert zu schaffen, beispielsweise durch unternehmensübergreifende Integration und Migration in die Cloud, zeigt sich in den zunehmenden Investments in Digitalisierungsprojekte. Dennoch scheitern diese Vorhaben oft an einem entscheidenden Faktor: der dafür notwendigen aber komplexen Integration und Analyse bestehender Daten und Systeme. Als führender Solution Provider in Data & Analytics und als langjähriger Teil der Dell Technologies-Familie bietet Boomi mit seiner Workflow-Automatisierung genau den richtigen Ansatz, um den wachsenden digitalen Anforderungen gerecht zu werden. Boomi reduziert die Komplexität von Unternehmensprozessen sowie ihre Fehleranfälligkeit und unterstützt mit seiner iPaaS-Lösung Digitalisierungsprojekte in den unterschiedlichsten Entwicklungsphasen.

Der Vortrag von Mike Kiersey, EMEA Principal Technologist bei Dell Boomi, zum Thema „Business Process Management and Integration Needs of a Digital Transformation Project“ findet am 20. Januar 2020 um 13:30 Uhr statt.

Boomi, ein Dell Technologies Unternehmen, vereint schnell und einfach alles in Ihrem digitalen Umfeld, damit Sie schnell bessere Geschäftsergebnisse erzielen können. Die intelligente, flexible und skalierbare Plattform von Boomi beschleunigt Ihre Geschäftsergebnisse, indem sie Ihre Daten, Systeme, Anwendungen, Prozesse und Personen miteinander verbindet. Boomi nutzt die Stärke der Cloud, um alles innerhalb und außerhalb eines Unternehmens zu vereinheitlichen und gibt mehr als 9000 Unternehmen die Möglichkeit, ihre Anwendungsstrategie zukunftssicher zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com

© 2019 Boomi Inc. Boomi, das B-Logo, das Astronaut-Logo und andere Marken sind Marken von Boomi, Inc. und Dell Inc. Andere Unternehmensmarken von Dell Technologies können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Firmenkontakt

Boomi – A Dell Technologies Business

Peter Haase

Osterfeldstrasse 84

85737 Ismaning

+49 162 283 1557

peter.haase@dell.com

http://www.boomi.com

Pressekontakt

HBI Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0)89 99 38 87-30

boomi@hbi.de

http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.