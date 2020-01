Chicago feiert das „Jahr der Musik“

Von Gospel bis Rock: 12 Monate Festival-Fieber am Lake Michigan

Muddy Waters, Herbie Hancock, Curtis Mayfield, Chuck Berry – In Sachen Jazz, Blues, Soul und Rock „n“ Roll gibt Chicago seit Mitte des 20. Jahrhunderts den Ton an. Künstler wie Common, Tortoise und Wilco revolutionierten später die Rock-, Pop- und Rap-Szene und öffneten Chicagos Musiklandschaft für neue Genres. Grund genug für die Stadt am Lake Michigan, ihre Kunst und Künstler lautstark zu feiern. Chicago ernennt das Jahr 2020 deshalb zum “ Jahr der Musik„.

Festival-Serie vollgepackt mit Blues, House, Gospel und Rock

Zu den Höhepunkten der einjährigen Initiative gehört ein 17-tägiges Musikfestival, das genre-übergreifende Veranstaltungen in mehreren Stadtvierteln umfasst. Mit dem „Chicago House Music Festival“, dem „Chicago Gospel Music Festival“ und dem „Chicago Blues Festival“ ergänzen drei Hauptakte das Programm. Der Startschuss für das Spektakel fällt am Memorial Day Wochenende Ende Mai. Ein Musikprogramm der Extraklasse bereichert auch die 40. Auflage des „Taste Of Chicago“-Festivals, das vom 8. bis 12. Juli am Ufer das Lake Michigan stattfindet. Neben kulinarischen Genüssen aus der lokalen Gastroszene präsentieren die Organisatoren internationale und lokale Top-Musiker auf Bühnen und in Lounges. Das „Taste of Chicago“ gilt als größtes, kostenfreies Food-Festival der Welt.

Internationale Platten- und Medienfirmen mit von der Party

Prominente Unterstützung erhalten auch die Macher der alljährlichen „Millennium Park Summer Music Series“. Von Juni bis August genießen Musikfans verschiedener Stilrichtungen kostenlose Konzerte von etablierten wie aufstrebenden Musikern unter freiem Himmel. Im Musik-Jahr 2020 werden die Summer Music Series erstmals von führenden Plattenfirmen und Medienunternehmen mitveranstaltet. Das zehntägige „Chicago Jazz Festival“ vom 21. bis 30. August 2020 und das 17-tägige „World Music Festival Chicago“ vom 11. bis 27. September schließen zeitlich direkt an die Music Series an. Zahllose lokale Events und Pop-Up-Auftritte in Musikclubs und Konzerthallen, auf Straßen, Plätzen und in teils unkonventionellen Räumen halten die Party zudem zwischen den Festivals am Laufen.

„In Chicago schlägt das Herz der Musik. Hier wurden nicht nur der Gospel, Modern Jazz und Urban Blues geboren, sondern auch die House Musik und der Rock ’n‘ Roll revolutioniert. Im Themenjahr 2020 feiert die Stadt ihre vielfältige musikalische Geschichte mit einer 12 Monate andauernden Festival-Serie, die US-weit ihresgleichen sucht und Liebhaber aller Genres über 77 Stadtteile hinweg in Clubs, Konzertsälen, bei Open Air Festivals und Pop-Up-Konzerten zusammenbringt“, sagte Jan Kemmerling, Acting Director, Illinois Office of Tourism zum Themenjahr.

Einige der beliebtesten, jährlich stattfindenden Musikfestivals in Chicago und in Illinois sind:

– Chicago House Music Festival (21. Bis 23. Mai 2020)

– Chicago Gospel Music Festival (26. bis 30. Mai 2020)

– Hyde Park Brew Fest (1. bis 2. Juni 2020)

– Chicago Blues Festival (5. bis 7. Juni 2020)

– Lincoln Park Greek Festival (5. bis 7. Juni 2020)

– Andersonville Midsommarfest (7. bis 8. Juni 2020)

– Grant Park Music Festival (10. Juni bis 15. August 2020)

– Country Lakeshake 2020 (19. bis 21. Juni 2020)

– World“s Largest Block Party (21. bis 22. Juni 2020)

– Chicago Pride Fest (20. bis 21. Juni 2020)

– Chicago Summer Dance (25. Juni bis 22. August 2020)

– Back Lot Bash (26. bis 28. Juni 2020)

– Pride in the Park (27. bis 28. Juni 2020)

– Millennium Park Summer Music Series (30. Juni bis 15. August 2020)

– Ruido Fest (Juni 2020)

– Spring Awakening (Juni 2020)

– Taste of Chicago (8. bis 12. Juli 2020)

– West Fest Chicago (10. bis 12. Juli 2020)

– Windy City Smokeout (10. bis 12. Juli 2020)

– Ravinia (10. Juli bis 16. August 2020)

– Square Roots Craft Brew & Music Festival (12. bis 14. Juli 2020)

– Taste of River North (19. bis 21. Juli)

– Rhythm World (22. bis 28. Juli 2020)

– Fiesta del Sol (30. Juli bis 2. August 2020)

– Lollapalooza (30. Juli bis 2. August 2020)

– Chosen Few Djs Picnic & Music Festival (Juli 2020)

– Wicker Park Fest (Juli 2020)

– Pitchwork Festival (Juli 2020)

– Edge Fest (1. bis 2. August 2020)

– My House Music Festival (10. bis 11. August 2020)

– Edison Park Festival (14. bis 16. August 2020)

– Sangria Festival (15. bis 16. August 2020)

– Chicago Jazz Festival (28. August bis 06. September)

– North Coast Music Festival (August/September 2020)

– Jeff Fest (August 2020)

– Pilsen Fest (August 2020)

– Subelo! – A Celebration of Pan Latin Music & Culture (11. bis 12. September 2020)

– World Music Festival Chicago (11. bis 27. September 2020)

– Hyde Park Jazz Festival (26. bis 27. September 2020)

– Throwback Music Fest (September 2020)

– Alton Jazz Festival (September 2020)

