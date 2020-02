Contrast Security verstärkt sein Deutschland-Team

Michael Jung ist der neue Technical Director DACH

Pressemitteilung

Los Altos / München, 03.02.2020 – Michael Jung wird Technical Director DACH bei Contrast Security, führendem Anbieter von Sicherheitstechnologien zum serverseitigen Schutz von Webanwendungen und APIs. In der neu geschaffenen Position unterstützt Jung Contrast-Kunden, zu denen in Deutschland und Europa Banken, Versicherungen, Industrieunternehmen und Behörden gehören, im Bereich Application Security und DevSecOps. Seine Schwerpunkte setzt er dabei auf Interactive Application Security Testing (IAST) und Runtime Application Security Protection (RASP). Er berichtet an Daniel Wolf, Country Manager DACH bei Contrast Security.

Jung verfügt über langjährige Erfahrungen im Vertrieb von Technologien im Bereich Virtualisierung, IT-Sicherheit und Cloud Security. Er war zuvor bei McAfee als Senior Consultant für die Präsentation und Ausarbeitung technischer Konzepte zur Absicherung von Cloud-Diensten – unter anderem O365, AWS und Azure – mittels Cloud Access Security Broker-Technologien (CASB) verantwortlich. Zu den weiteren Stationen seiner beruflichen Laufbahn zählen Skyhigh Networks, Appsense GmbH sowie RES Software, wo er als Pre-Sales Consultant maßgeblich an der Kundenentwicklung beteiligt war.

„Mit Michael Jung gewinnt Contrast Security einen ausgewiesenen Branchenexperten mit einem breiten Netzwerk und tiefer technologischer Fachkompetenz, der ganz genau weiß, wo in Unternehmen in Sachen Anwendungssicherheit „der Schuh drückt“. Ich freue mich auf eine produktive Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Awareness für die Themenfelder Cybersecurity, AppSec sowie agile Arbeit von DevOps-Teams in deutschsprachigen Ländern weiter zu schärfen“, sagt Daniel Wolf.

„Contrast Security gewährleistet mit Interactive Application Security Testing (IAST) und Runtime Application Self Protection über den gesamten Software-Entwicklungszyklus bis hin zum operativen Betrieb höchste Ergebnisgenauigkeit bei der Erkennung von Schwachstellen und komplexen Attacken – gerade für Unternehmen, die mit agilen DevOps-Teams arbeiten, ein entscheidender Vorteil. Ich freue mich, in meiner neuen Rolle bei Contrast Security all meine Erfahrung einbringen zu können und den Weg für neue Cyber-Security-Technologien hierzulande mit ebnen zu dürfen“, so Michael Jung.

Michael Jung wird bei den Code Days, die am 4. bis 6. Februar in München stattfinden, einen Vortrag zum Thema: „Application Security at DevOps-Speed mit Interactive Application Security Testing (IAST) and Runtime Application Security Protection (RASP)“ halten. Mehr Informationen dazu:

https://www.code-days.de/programm/programm-details/426/application-security-at-devops-speed-mit-interactive-application-security-testing-iast-and-runtime-application-security-protection-rasp/

Über Contrast Security

Contrast Security ist ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitstechnologien, die es Softwareanwendungen ermöglichen, sich eigenständig vor Cyberangriffen zu schützen. Durch den Einsatz von patentierter Instrumentierung sorgt Contrast Security bei der Softwareentwicklung, -ausführung und -produktion dafür, dass Schwachstellen und Datenschutzverletzungen in Unternehmen aufgedeckt und proaktiv verhindert werden können. Der Gartner Report für Application Security Testing 2019 hat Contrast Security als einziges Unternehmen weltweit als visionär bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.contrastsecurity.com

Über Contrast Security

Contrast Security ist ein weltweit führender Anbieter von Sicherheitstechnologien, die es Softwareanwendungen ermöglichen, sich eigenständig vor Cyberangriffen zu schützen. Durch den Einsatz von patentierter Instrumentierung sorgt Contrast Security bei der Softwareentwicklung, -ausführung und -produktion dafür, dass Schwachstellen und Datenschutzverletzungen in Unternehmen aufgedeckt und proaktiv verhindert werden können. Der Gartner Report für Application Security Testing 2019 hat Contrast Security als einziges Unternehmen weltweit als visionär bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.contrastsecurity.com

Firmenkontakt

Contrast Security

Liubov Levkina

Karl-Marx-Str. 165

12043 Berlin

+49 (0)30 61675559

liubov.levkina@frische-fische.com

https://www.contrastsecurity.com/

Pressekontakt

Agentur Frische Fische

Liubov Levkina

Karl-Marx-Str. 165

12043 Berlin

+49 (0)30 61675559

liubov.levkina@frische-fische.com

https://www.frische-fische.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.