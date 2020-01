Damen Schuhe Übergröße bei schuhplus

In perfekter Verarbeitung und mit hochwertiger Innenausstattung

Wer als Dame gern modisch unterwegs ist, hatte bei großen Füßen bisher meist ein Problem: Es gab im Handel einfach nicht die passenden Modelle in den Größen 42 bis 46 zu kaufen. Mit dem Unternehmen schuhplus ist dies jetzt endlich vorbei, denn dieses hat sich auf Damen Schuhe Übergrößen spezialisiert und bietet diese in vielen Varianten an.

Für den eleganten oder den sportiven Typ Frau

Um welchen Typ Frau es sich auch handeln mag, klassisch oder sportiv, bei schuhplus finden ganz sicher alle Damen die passenden Schuhe in Übergröße. Das können elegante Pumps oder Ballerinas sein, Sneaker oder Sportschuhe für Freizeit oder Sport, wärmende Stiefel für die kalte Jahreszeit oder High Heels für den großen Auftritt am Abend. Dazu kommt bei schuhplus eine breite Auswahl an Farben und Mustern, sodass Damen mit großen Füßen genau die Modelle auswählen können, die zur eigenen Lieblingsfarbe oder zum Outfit des Tages passen.

In perfekter Verarbeitung und mit hochwertiger Innenausstattung

Bei schuhplus können Damen mit Recht höchste Qualität und Güte erwarten. Das Unternehmen bietet ausschließlich Markenware an und achtet ebenfalls darauf, dass die Damenschuhe perfekt verarbeitet und bequem sind. Gerade beim Thema Innenausstattung ist es wichtig, dass Damenschuhe in großen Größen bequem sind. So sind die Modelle bei schuhplus beispielsweise mit einer hochwertigen Innenausstattung aus Leder oder Textil versehen und weisen teilweise sogar ein weiches Fußbett auf. Damit haben Damen die Möglichkeit, selbst lange Tage in ihren neuen Damenschuhen von schuhplus entspannt zu überstehen.

Alternative Einkaufsmöglichkeiten im Fachgeschäft von schuhplus

Wer anstelle des Internets lieber in einem richtigen Fachgeschäft einkaufen möchte, weil es dort eine kompetente Beratung gibt und sich die Schuhe zuerst aus nächster Nähe betrachten und probieren lassen, hat dazu in den insgesamt drei Fachgeschäften von schuhplus Gelegenheit. Diese befinden sich am Firmenhauptsitz in Dörverden auf 1100 qm (Landkreis Verden), Kaltenkirchen im Ohland-Park auf 600 qm (Metropolregion Hamburg) sowie im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port auf 800 qm.

Breites Schuhangebot ebenfalls für Herren mit großen Füßen

Bei schuhplus gibt es natürlich nicht nur Damenschuhe für große Füße, das Unternehmen hält ebenfalls eine breite Auswahl an Modellen für Herren bereit. Neben klassischen Halbschuhen gibt es die Herrenschuhe ebenfalls als Sneaker und Turnschuhe, als Stiefel, Hausschuhe oder sogar als Badelatschen. Die Schuhe für Herren sind in den Größen 46 bis 54 bestellbar. Neben dem Angebot im Webshop von schuhplus können Herren ihre neuen Schuhe ebenfalls in den Fachgeschäften des Unternehmens erwerben.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

