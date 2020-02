Damenschuhe in Übergrößen gibt es im Shop von schuhplus

schuhplus bietet viele Modelle von bekannten Markenherstellern an

Ballerinas und Pumps, Sandaletten und Stiefel sollten zur Grundausstattung im Schuhschrank einer jeden Dame gehören. Bei großen Füßen kann die Suche nach passenden Modellen jedoch schon einmal schwierig werden, weil sich viele Händler scheuen, Damenschuhe in Übergrößen in ihren Läden anzubieten. Zum Glück gibt es jetzt schuhplus, den Shop mit riesigem Angebot an Schuhen für jeden Anspruch und Geschmack. Dort werden jetzt auch Damen mit Füßen in Übergröße fündig.

Natürlich ist es nicht so, dass die bekannten Marken nicht auch Damenschuhe in Übergrößen herstellen. schuhplus hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, dieser breiten Vielfalt an Modellen von Marken wie Gabor oder Josef Seibel eine Plattform zu bieten: auf seiner eigenen Seite sowie ebenfalls in insgesamt drei Ladengeschäften. Damen und auch Herren, die viel Wert auf eine persönliche Beratung legen oder die Schuhe gern vor dem Kauf probieren wollen, sollten daher einer der Filialen in Dörverden mit 1100 qm Verkaufsfläche (Landkreis Verden), in Kaltenkirchen im Ohland-Park mit 600 qm Verkaufsfläche (Metropolregion Hamburg) sowie im Saterland (Landkreis Cloppenburg) am c-Port mit 800 qm Verkaufsfläche unbedingt einen Besuch abstatten.

Damenschuhe bei schuhplus bestellen und für jedes Outfit den passenden Schuh im Schrank stehen haben

Mit der breiten Auswahl an Modellen, ob im Internet oder in den einzelnen Läden von schuhplus, haben Damen mit großen Füßen ab sofort nie wieder Schuhprobleme. Je nach Anspruch und Geschmack lassen sich dank schuhplus sogar mehrere Paar Pumps und Sandaletten, Stiefel oder Sneaker auswählen. Daneben bietet das Unternehmen selbstverständlich auch Hausschuhe und Badeschuhe an. Es gibt die Schuhmodelle bei schuhplus in vielen Farben und Varianten, als schlichte Modelle aus glattem Leder oder als auffallend gestaltete Schuhe mit dekorativen Blüten- oder Fantasiemustern auf dem Leder.

Hochwertige Innenausstattung und perfekte Verarbeitung: bei Schuhen in Übergröße ein Muss

Gerade für Damen mit großen Füßen ist die Innenausstattung von Schuhen von herausragender Bedeutung. Mit großen Füßen einher geht häufig eine bestimmte Körpergröße, welche ebenfalls für eine erhöhte Beanspruchung der Fußgelenke und -muskulatur führen kann. chuhplus kennt die Kundenwünsche sehr genau und achtet daher bei der Wahl der passenden Schuhmodelle genau auf Innenausstattung und Verarbeitung der Damenschuhe in Übergröße. So sind die Modelle mit einem weichen Fußbett, teilweise sogar aus Leder ausgestattet und weisen innen zum Teil ebenfalls eine ergonomische Form auf. Außen sind die Damenschuhe perfekt verarbeitet und genäht, sodass die Modelle bei sachgemäßem Tragen viele Jahre lang ihr neuwertiges Aussehen behalten.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

