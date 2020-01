Das Beste im Urlaub ist eine Villa vom Marktführer Mallorca Fincavermietung buchen

Auf der Balearen Insel Mallorca findet der Urlauber eine große Auswahl an Ferienunterkünften. Man findet sehr schöne Angebote auch an Villen auf Mallorca. Villen liegen in der Regel an den Küsten von Mallorca und können im modernen, minimalistischen Stil oder auch in einem traditionellen Stil gebaut sein. Auf der Webseite www.mallorca-fincavermietung.com findet der Urlauber die schönsten Chalets und Villen auf der Insel. Einige Villen liegen in erster Meereslinie und haben sogar einen direkten Meerzugang. Angeboten werden die Villen von 4 bis 12 Personen. Somit sind diese Unterkünfte ideal für einen Familien Urlaub oder mit einer Gruppe von Freunden. Die Ausstattungen sind sehr unterschiedlich und man findet von elegant über modern bis zur landestypischen Einrichtung einfach alles. Die Preise richten sich nach Ausstattung, Größe und Lage der Ferienimmobilie. Die Villen in erster Meereslinie mit eigenem Meerzugang liegen preislich deutlich höher als eine Ferienvilla in zweiter oder dritter Linie. Die Villen liegen immer in einem Wohngebiet und nicht ländlich. Urlauber, die lieber ländlich und mit viel Ruhe Ihren Urlaub verbringen möchten, mieten besser eine Finca. Hier findet man ein großes Grundstück und viel Erholung. Für jeden Geschmack und Geldbeutel findet man auf Mallorca eine passende Finca oder Villa.

Sehr beliebt sind die Regionen vom Süden mit den Orten Campos, Colonia Sant Jordi, Ses Salines, Es Llombards und Santanyi sowie der Südosten mit Cala D´Or, Porto Colom und die Dörfer wie Felanitx und S´Horta und dann weiter in den Osten mit Cala Millor, Arta und Cala Ratjada bis hin zum Norden mit Alcudia und Pollensa, um nur einige zu nennen. In allen Regionen auf der Insel Mallorca bietet die Ferienhausagentur www.mallorca-fincavermietung.com/mallorca-fincas/ eine große Auswahl an Ferien Domizilen. Diese Orte sind besonders beliebt, da auch die Küstenorte mit Ihren Stränden dann schnell zu erreichen sind. Die Küstenorte sind bei Familien sehr beliebt. Die Regionen im Westen mit seinem Tramuntana Gebirge wird gerne im Frühjahr und Herbst gebucht, um dann in der Region zu Wandern. Es gibt auch geführte Wanderungen. Die Inselmitte ist ideal für die Urlauber, die die Insel erkunden möchten, da durch die Lage die gesamte Insel Mallorca hervorragend zu erkunden ist. Auch viele Weinanbaugebiete mit Bodegas kann man hier besuchen. Ein toller Urlaubstipp. Einige Ölhersteller kann man auch besichtigen und zuschauen, wie das leckere Olivenöl hergestellt wird. In Caimari ist das z.B. bei Sa Tafona de Caimari möglich. Viele landwirtschaftliche Betriebe haben einen Direktverkauf und man kann frischen Käse, Obst und Gemüse sowie Olivenöle, Weine und viele mehr probieren und kaufen.

Die Inselhauptstadt Palma ist nicht nur ideal zum Shoppen, nein man kann hier herrlich flanieren und sich die schönen alten Gebäude in der Altstadt anschauen, die zum Teil liebevoll restauriert wurden. Gemütliche Cafés und Tapas Restaurants laden zum Verweilen ein. Einfach mal die einzigartige Kathedrale besichtigen und die Aussicht auf den Hafen genießen. Lecker Produkte der Insel einkaufen und in einer der vielen alten Bäckereien einen leckeren Mandelkuchen oder eine Ensaimada probieren bei einer guten Tasse Cafe con leche. Auch an der Hafenmole, dem Paseo Maritimo kann man herrlich spazieren gehen und sich die schönen Yachten und Boote anschauen. Auch eine fantastische Luxus Villa ist über die Homepage www.mallorca-fincavermietung.com/luxus-fincas/ mit einem großen Angebot auf der Insel verfügbar. Das legendäre Café und Restaurant Cappuccino befindet sich ebenfalls an der Hafenmole. Auch Bootsausflüge und Yachtcharter ist hier möglich. Auf der schönen Insel Mallorca gibt es sehr viel zu entdecken und erkunden. Mallorca ist eine vielseitige Insel mit vielen Gesichtern und Möglichkeiten. Die Natur ist bunt und die Jahreszeiten mit Ihrer Mandelblüte im Januar den bunten Feldern mit rotem Mohn im Mai oder auch im Herbst mit der Zitronen und Orangenernte, Mallorca hat immer eine tolle Jahreszeit für jeden Geschmack.

Das Team von Mallorca Fincavermietung bietet Ihnen ein exklusives Angebot von über 1000 Ferien Unterkünften wie Fincas, Ferienhäuser, Ferienwohnungen, Landhotels und Fincahotels in allen Preisklassen auf Mallorca und Menorca an. Die ausführlichen Beschreibungen mit vielen Fotos machen das Aussuchen leicht. Sie können Ihren Individual Urlaub buchen und wählen zwischen Ferienhäuser mit privaten Pool, einer ruhigen preiswerten Finca, einer Ferienwohnung am Strand oder einem Landhotel mit Flair für Ihren erholsamen Urlaub auf der Insel. Selbstverständlich können Sie auch eine Luxus Villa mit Meerblick mieten oder ein gemütliches Fincahotel. Die große Auswahl von der schönen, typischen und günstigen Finca bis zum modernen exklusiven Luxus Ferienhaus mit privatem Pool machen einfach Spaß beim Auswählen. Schauen Sie auch auf unsere Webseite mit den vielen günstigen Last Minute Sonderangeboten für Ihren preiswerten Urlaub in Spanien.

