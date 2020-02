Das neue Immoji®-Portal: Alles unter einem Dach, was Immobilienmakler brauchen

(Mynewsdesk) ?Meerbusch, im Februar 2020 – Darauf haben Immobilienmakler in ganz Deutschland gewartet: Ein One-Stop-Portal mit allem, was clevere Immobilienprofis für ein professionelles Print-Marketing wirklich benötigen – unter einem Dach. Das Immoji®-Journal als eigenes Maklermagazin ist der analoge Leadgenerator für mehr Alleinaufträge. Hinter Immoji®-Aktuell verbergen sich leicht individualisierbare Newsflyer, um Bestandskunden zu binden und Neukunden zu gewinnen. Und mit den Immoji®-Kompakt Wissensflyern überzeugen Makler durch ihr Fachwissen und stellen die Immobilien-Akquise auf eine neue Stufe. Ab sofort können alle Produkte schnell und direkt unter www.immoji-portal.de bestellt werden. Jetzt einfach kostenlos einen eigenen Account anlegen und sich von Leseproben und den überaus attraktiven Preisen überzeugen lassen!

Immoji®-Kompakt: Individualisierung per Knopfdruck

Die vierseitigen Wissensflyer werden nach Anmeldung und Bestellung im Shop noch per Upload mit Firmenlogo, Porträtfoto, Hausfarbe und Kontaktdaten individualisiert. Das funktioniert ganz einfach per Mausklick und dauert nur wenige Minuten. Die innovativen Wissensflyer werden dann nach kurzer Zeit druckfrisch angeliefert – bereits ab extrem günstigen 180 Euro für 50 hochwertig und vierfarbig gedruckte Exemplare. Zur Verteilung oder zur Auslage im definierten Farminggebiet, als Postsendung an Bestandskunden und Interessenten: www.immoji-portal.de/immojikompakt/

Immoji®-Aktuell: Der Kurznachrichten-Flyer in Ihrem Corporate Design

Bieten Sie Ihren Lesern aktuelle Infos rund um die Immobilie. So bleiben nachhaltig im Kopf des Lesers und der erinnert sich genau im richtigen Moment an Sie. Nämlich dann, wenn er einen kompetenten und vertrauenswürdigen Makler sucht. Mit unseren 4x im Jahr erscheinenden Kurznachrichten-Flyern geht dies nicht nur einfach, sondern auch erstaunlich kostengünstig ab 149 Euro für 100 gedruckte Exemplare. Quasi druckfertig wird der Flyer noch mit Ihrem gewünschten Titelkopf und in Ihrer Hausfarbe individualisiert: www.immoji-portal.de/immojiaktuell/

Immoji®-Journal: Jetzt die neue Ausgabe ordern und mit dem eigenen Magazin punkten

Ein eigenes Magazin auf die Beine zu stellen, kostet eine Menge Zeit und Geld. Mit dem Immoji©-Journal reduzieren clevere Immobilienmakler den eigenen Aufwand auf ein Minimum, denn sie erhalten alle Leistungen als Rundum-sorglos-Paket aus einer Hand. Unser professionelles Magazin erfordert kein großes Budget. Im Gegenteil: Im besten Falle refinanziert sich das Immoji®-Journal schon durch einen einigen Alleinauftrag. Immobilienmakler, die genau wissen, welche Vorteile ein eigenes Magazin als Leadgenerator hat, buchen am besten noch heute die aktuelle Ausgabe bereits ab 999 Euro: www.immoji-portal.de/immojijournal/

Mit dem Immoji©-Portal bringen zwei ausgewiesene Experten aus der Kommunikations-Branche jetzt ein neues und spannendes Projekt an den Start: Der Meerbuscher Diplom-Betriebswirt Markus Naczinsky ist anerkannter Fachmann im Bereich Immobilien-Marketing und geprüfter MarktWert-Makler der Sprengnetter-Akademie. Der Essener Journalist Nicolai Jereb schreibt seit vielen Jahren unter anderem über Finanzthemen, Technologie und Kundenservice. Er sorgt beim Immoji©-Portal nicht nur für lesenswerte Inhalte, sondern steuert auch seine langjährige Erfahrung aus dem Verlagswesen bei.

Firmenkontakt

Comfact Pressebüro

Nicolai Jereb

Gustavstraße 4

45219 Essen-Kettwig

020549391277

nicolai.jereb@comfact.de

http://www.themenportal.de/elektronik-hardware/das-neue-immoji-portal-alles-unter-einem-dach-was-immobilienmakler-brauchen-32532

