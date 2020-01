David Schirrmachers neues Buch: Ein Start-Up Märchen

Beim der renommierten und in Start-Up Fachkreisen beliebten Friedrich Wilhelm Publishing, LLC ist das neue Buch von David Schirrmacher, ehemals VON FLOERKE, aus Bonn erschienen. Es handelt von Ritter Friedrich der auszieht, die Welt zu erobern. Bei seiner märchenhaften Firmengründung trifft er auf allerlei Charaktere wie den verlogenen Investor Franz Mehlen, der ihm zunächst wohlgesonnen scheint, sowie zahlreiche weitere.

Ähnlichkeiten mit real existierenden, verlogenen Investoren oder Personen ohne Kapitalnachweis sowie realen Ereignissen der Jahre 2013 bis 2019 sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Das Buch ist auf www.startupmaerchen.de für Endkunden bestellbar und in einer Sonderedition mit Flachmann erwerbbar. Auch signierte Exemplare des „oft als etwas skurril beschriebene Gründer David Schirrmacher“ (Businessinsider.de) können gekauft werden.

Über den Autor

David Schirrmacher, 27 Jahre aus Bonn, studierte Management an der EBS Universität in Oestrich-Winkel, Psychologie an der Cambridge University sowie International Business an der ecole superieure de commerce de Paris (ESCP). Mit 22 Jahren gründete er die Modemarke VON FLOERKE, die durch die Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ und seinen prominenten Investor Frank Thelen deutschlandweit bekannt wurde. Über 20 weitere TV-Auftritte (Raab, ARD, WDR) und zahllose Zeitungsartikel stellen ihn die kommenden vier Jahre als Wunderkind der Start-Up Szene vor. Im Dezember 2019 wird sich sein einstiger Mentor gnadenlos gegen ihn wenden und im Manager-Magazin verkünden: „Ich habe meine Anteile zurückgegeben“ – eine Lüge. Diese Äußerung wird der spätere Insolvenzverwalter in seinem Gutachten später als Auslöser für die Insolvenz der Marke VON FLOERKE sehen. Seinen Aufstieg von 0 auf 1.5 Millionen Euro Monatsumsatz sowie die Auslöser seines tiefen Falls verarbeitet David Schirrmacher in „Ein Start-Up Märchen“.

Technische Daten

UVP 19,90 EUR DE / 20,90 EUR AT

ISBN 978-3-00-064610-2 (GTIN: 9783000646102)

Verlag Friedrich Wilhelm Publishing, LLC

Autor David Schirrmacher

Größe 30 18 2 cm

Gewicht 0.35 kg

Seiten 208

