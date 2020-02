Den Frühling locken: Warum einen „Gartenstuhl“, wenn man einen Adirondack Chair haben kann?!

BeSeaside aus Hamburg entwickelt und vertreibt eigene Adirondack Chairs und Alsterstühle, sie bringen maritimes „laissez-faire“ in den Garten.

Wir alle wollen es schön zu Hause haben, wir alle sehnen uns nach Entspannung und danach die Seele mal baumeln zu lassen. Als ein Kontrapunkt zum hektischen, schnelllebigen Alltag. Es ist eine Art Sehnsucht, die wir besonders gerne im Garten oder in der Natur stillen. Ein bisschen Sinnlichkeit im Alltag oder besonders am Wochenende!

So müssen Gartenmöbel, vor allem Sitzmöbel, heute auch mehr können:

nicht einfach nur die klassische Kombination aus Gartentisch und 4 praktischen Stühlen drumherum soll es sein – zweckmäßig zwar, aber schön? Entspannend? Eher selten …

Es gibt jedoch einen „Alleskönner“, der hierzulande noch kaum bekannt ist, der aber fast immer ein „Aha-Erlebnis“ auslöst, häufig gefolgt von einem „So einen will ich auch haben!“-Wunsch! Die Rede ist vom sog. Adirondack Chair, im Norden und speziell in Hamburg hat er sich auch bereits als Alsterstuhl einen Namen gemacht.

Er stammt in seiner Ur-Form aus den USA, dort wurde er 1905 von Thomas Lee in den Adirondack Mountains anlässlich einer Gartenparty entworfen und seitdem verbreitet sich dieser Sessel in vielen Varianten auf der ganzen Welt – und lädt zum Entspannen ein!

Es ist sein Dreiklang, der ihn so besonders und gut macht: er ist unglaublich bequem und entspannend, er hat breite Armlehnen die fast Tisch-gleich sind und einem Cafe oder Drink Platz bieten und er hat eben auch einen optisch starken Auftritt, den man mit „Gartenschmuck“ treffend beschreiben kann! Das bietet so kein anderes Garten-Sitzmöbel.

Und es muss noch nicht einmal nur der Garten sein – will man nicht auch im Büro bequem sitzen und auch mal entspannen, in Kontakt mit dem Naturprodukt Holz sein?

Die Begeisterung für diesen „Typ“ spürt man auch bei BeSeaside, einem Hamburger Label, das sich mit Herz & Seele dem Adirondack Chair und seiner Weiterentwicklung verschrieben hat. Der Name passt, die Nähe zum Meer ist Programm, ein maritimes „laissez faire“ soll dazu anregen und einladen, in den Chairs Platz zu nehmen, sich zurückzulehnen, zur Ruhe zu kommen – wie an einem „Lieblingsplatz“!

Gefertigt wird in einem modernen Familienbetrieb bei Hamburg, neben drei Standard-Modellen (u.a. auch der originale Alsterstuhl) werden auch Varianten und individuelle Anfertigungen realisiert; auch hochwertige Kunststoff-Chairs der Marke LoLL-Designs komplettieren das eigene Angebot. BeSeaside Chairs stehen für ein markantes, entspannendes Design mit Liebe zum Detail, für hanseatische Wertigkeit und eben auch für eine natürliche Sinnlichkeit durch den besonderen Holzschliff und die Oberflächengestaltung.

Zwar steht dieses Sitzmöbel im Fokus, es geht dem Gründer von BeSeaside, Christof Kroczek, aber um mehr: „Wir möchten, dass sich unsere Kunden nicht nur in unseren Chairs wohlfühlen, sondern auch mit BeSeaside!“ Seine Kunden sollen sich von Anfang an gut betreut fühlen, er will ihnen schrittweise auch über die Möbel hinaus weitere Wohlfühlprodukte anbieten – ein neuer Online-Shop wird in 2020 starten!

Zurück zum Garten, der sich immer mehr zu einem (kleinen oder großen) Wohlfühlort entwickelt, zu einer Ruhezone – man kann wohl seine Wirkung auf unsere Seele nicht groß genug schätzen; man könnte soweit gehen und behaupten, dass wohl einer der wichtigsten Punkte der eigenen Wohnungseinrichtung der Blick nach draußen ist – der lockt, der inspiriert, der entspannt … gut, wenn man dann auf schöne und einladende Sitzmöbel blickt!

Wir wünschen einen schönen, entspannten Frühlingsbeginn!

Text: BeSeaside / CK

Quellen/weblinks: https://beseaside.de/warum-unsere-moebel/

BeSeaside ist ein junges Sitzmöbel-Label aus Hamburg. Wir entwickeln, fertigen und vertreiben Adirondack Chairs und Alsterstühle und schaffen damit entspannende Orte und Lieblingsplätze.

Unsere Möbel zeichnen sich aus durch ein markantes, entspannendes Design, durch hanseatische Wertigkeit und durch ein natürliches Wohlgefühl.

Bei allem ist und ein hohes Maß an Nachhaltigkeit und Verwantwortung wichtig, wir fertigen alles komplett lokal.

