Die Endgame Gear XM1 Pro-Gaming-Maus wird noch besser – jetzt bei Caseking!

Nach dem fulminanten Start der XM1 Pro-Gaming-Maus legt der Newcomer des letzten Jahres jetzt nach: Endgame Gear präsentiert voller Stolz die zweite Revision der XM1 – nicht nur in Schwarz, sondern auch in Weiß! Unter Beachtung des Kundenfeedbacks der letzten Monate wurden kleine Kritikpunkte behoben und die Maus somit perfektioniert. Jetzt bei Caseking.

Die Endgame Gear XM1 sorgte im letzten Jahr für viel Begeisterung in der eSport-Szene. Nicht umsonst betitelt das eSport-Team „Sprout“ die XM1 als ihr „Hardware-Highlight des Jahres“. Ein moderner PixArt PMW3389 Sensor mit einstellbarer Lift-off-Distance, ein unperforiertes, 70 g leichtes Gehäuse, großartige Omron-Tasten, eine patentierte analoge Schaltertechnologie für eine Reaktionszeit der Tasten von unter einer Millisekunde und eine ressourcensparende Software machten die Endgame Gear XM1 zu einer der beliebtesten Mäuse des vergangenen Jahres. Doch es geht noch besser.

Durch eine Erhöhung der Mausskates von 0,6 auf 0,8 Millimeter steigt die Gleitfähigkeit der Gaming-Maus – besonders auf weichen Mauspads wird der Unterschied deutlich. Außerdem wurde das bisher vorhandene gummierte Anschlusskabel durch das neu entwickelte Endgame Gear Flex Cord-Kabel ersetzt. Das stoffummantelte Kabel ist äußerst flexibel, ermöglicht sehr enge Biegeradien und ist widerstandsärmer als das bisherige Kabel. Die Verbesserungen ermöglichen es passionierten Gamern jetzt noch überzeugendere Leistungen abzuliefern. Endgame Gear – The Game Changer.

Die Features der Endgame Gear XM1 im Überblick:

– Hochwertige Gaming-Maus in Schwarz oder Weiß

– Patentierte Analog-Technologie für unter 1ms Taster-Reaktionszeit

– Ultraleichte Konstruktion mit nur 70 g Gesamtgewicht

– Pixart PMW3389 Flagship-Sensor für Low/Mid/High-Sense-Gamer

– Ressourcenschonende Software für 50 CPI – 16.000 CPI

– Einstellbare hostseitige USB-Abfragerate von 250 Hz, 500 Hz & 1.000 Hz

– Vorsortierte mechanische OMRON 50M-Taster für ein ideales Klickgefühl

– Insgesamt fünf Tasten inklusive Mausrad mit 2-Wege-Scrolling

– Geräuschlose und reibungsarme PTFE-Glides für maximale Präzision

– Hochflexibles Endgame Gear Flex Cord-Kabel mit geringem Biegeradius

– Ergonomische Rechtshänder-Maus für Claw Grip, Palm Grip & Finger Grip

Der Endgame Gear XM1 bei Caseking: https://www.caseking.de/xm1-rev2

Die neue Endgame Gear XM1 ist ab sofort in Schwarz und Weiß zum Preis von 59,90 Euro bei Caseking erhältlich und ab Lager lieferbar.

