Singapore, 07.02.2020 – Die TTPCG ® Eventtage in Singapore am 01. und 02. 02.2020 waren ein voller Erfolg für das aussergewöhnliche US-amerikanische Dienstleistungsunternehmen. Es waren Gäste aus zahlreichen Ländern anwesend. Tim Taylor, CEO des Unternehmens war persönlich dabei. Es zeigte sich im Verlauf des Events, dass Mitarbeiter und Franchisepartner sehr stolz darauf sind, die Marke TTPCG ® repräsentieren zu dürfen, so Miyu Takahashi von TTPCG ® Japan. Der IT Spezialist Akuma Chung der seit 2014 für TTPCG ® tätig und derzeit in Forschungsprojekte eingebunden ist, gewährte während der Eventtage in Singapore Blicke hinter die Kulissen. Viele Menschen können sich heute selbst in ihren Zukunftsvisionen gar nicht vorstellen, welche digitalen Möglichkeiten in naher Zukunft auch im Bereich Partnervermittlung Einzug halten werden.

Ein Weltmarkenlogo für die aussergewöhnliche Marke TTPCG ®

In der Unternehmensgeschichte der weltweit einmaligen und aussergewöhnlichen Partnervermittlung TTPCG ®, welche die Vorteile sämtlicher Methoden der Partnervermittler für alle Menschen, die auf Partnersuche sind, schneller und günstiger anbietet wie Wettbewerber, wurden seit der Unternehmensgründung im Jahr 1981 verschiedene Markenzeichen verwendet, welche auch auf die einzelnen Ländermärkte abgestimmt wurden. Nun wurde das neue Weltlogo der TTPCG ® vorgestellt, das die Marke erfolgreich in alle Welt transportieren wird. Mit dem Entwurf wurden Agenturen in den USA, in Frankreich und in Deutschland beauftragt. Zwei gemeinsam operierende Agenturen für Unternehmensberatung und für kreatives Design haben mit Ihren Vorschlägen nun das Rennen gemacht und sie können sicher stolz darauf sein, dass das von Ihnen entworfene Logo von TTPCG ® nun weltweit eingesetzt werden wird.

Neue Software für Bilderkennung in der Entwicklung

Im Bereich image analysis hat sich bei TTPCG ® bereits einiges getan in den vergangenen Jahren. TTPCG ® entwickelt seine Software assign immer weiter. Während TTPCG ® assign zum Launch nur etwa 18,6 Millionen Objekte zuordnen konnte, ist diese Zahl mittlerweile auf über 50 Millionen angestiegen. Das teilte TTPCG ® Anfang 2020 in einem US-Blogbeitrag mit. TTPCG ® hat die artifizielle Intelligenz in den vergangenen Monaten mit zahlreichen Smartphone-Fotos von Nutzern seiner Dienste gefüttert. TTPCG ® assign erkennt laut dem Dienstleistungskonzern nun ausserdem Menschen und geometrische Formen, damit künftige neue Module noch zielsicherer zum Vorteil aller Nutzer der Dienste von TTPCG ® eingesetzt werden können. TTPCG ® assign ermöglicht es, relevante Informationen mittels visueller Analyse zu erhalten. Somit werden den Nutzern der TTPCG ® location app schon jetzt noch effizientere Tools geboten.

Es gilt heute schon als sicher, dass sich weltweit keine andere online- oder offline Partnervermittlung mit TTPCG ® vergleichen lässt. Bei dieser einmalig aufgestellten Partnervermittlung werden Mensch und Technik in einer überaus gelungenen Symbiose miteinander verbunden.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Raihana Hua, 10 Bayfront Avenue, Singapore 018956 gelesen. Der Bericht erschien zuerst im © 2020 Magazin Huapress. Übersetzung von Li Jia Liang. Wenn Sie mehr über die Partnervermittlung TTPCG ® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

