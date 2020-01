DoggyBed – Orthopädische Hundematte

Erstklassige Hundematte gegen das Durchliegen

Hunde brauchen einen komfortablen Ausruhplatz, da sie viele Stunden am Tag liegen.

Hunde, egal welcher Größe und Art, benötigen neben einem artgerechtem Futter und ausreichender Bewegung auch einen Rückzugsort, an dem sie ruhen und schlafen können. Tatsächlich verbringen Hunde nicht selten bis zu 20 Stunden am Tag mit liegen, ausruhen, dösen, schlafen.

Somit muss der Rückzugsort nicht nur artgerecht sein, er sollte auch Bedingungen zum Liegen bieten, so dass der Hund lange fit und gesund bleibt.

Die ideale Hundematte – 7cm stark

DoggyBed® Visko Style ist eine orthopädische Hundematte, die Ihrem Hund einen außergewöhnlichen Liege- und Schlafkomfort bietet, welcher ein Gefühl von Schwerelosigkeit vermittelt.

Dieses Gefühl von Leichtigkeit entsteht durch die – aus der Raumfahrt-Forschung stammende – Visko-Komfort-Liegefläche des DoggyBed® Visko Style Hundekissens. Das Hundekissen aus dem viskoelastischen Material besitzt die vorteilhafte Eigenschaft, Druckpunkte auf ein Minimum zu reduzieren zu können.

Das bedeutet, dass der Gegendruck des Material gegenüber anderen Materialen deutlich verringert ist. So werden nicht nur Druckschmerzen vermieden, Knochen, Gelenke und Wirbelsäule entlastet, sondern auch eine bessere Blutzirkulation gefördert, was in einen wesentlich erholsameren Schlaf für den Hund resultiert. Der Liegekomfort und der erholsame Schlaf werden durch die viskoelastische Hundematte noch zusätzlich gefördert, weil der Visko-Schaumstoff sensibel auf die Körpertemperatur und das Körpergewicht reagiert.

Ruht der Hund auf der orthopädische Hundematte, wird das Material durch die Körperwärme so geschmeidig, dass es sich genau den individuellen Konturen des Körpers anpassen kann und sich somit weich an den Hundekörper anschmiegt.

Dadurch kann Ihr wesentliche entspannter schlafen, als auf den Hundematten mit herkömmlichen Material wie Watte, ESP-Kügelchen, Latexflocken u.a.m..

Schmerzfreies Schlafen – heute möglich

Das druckverminderte und schmerzfreie Liegen und Schlafen auf dem Visko-Schaumstoff eignet sich aufgrund dieser Eigenschaften auch bestens zur Vorbeugung von Gelenk- und Wirbelsäulen-Erkrankungen, Arthrose und Arthritis sowie von Rheuma allgemein.

Darüber hinaus bietet die Liege durch den geringen Druck und die Förderung der Blutzirkulation ein erleichtertes Ruhen und Schlafen nach Operationen und fördert damit indirekt den Heilungsprozess.

Auch ältere Hunde, die leicht mal bereits Gelenkbeschwerden, Arthrose oder Wirbelsäulen-Probleme haben, werden es Ihren Besitzern danken, wenn Sie auf der DoggyBed® Visko Style Hundematte entspannen können.

Das Gleiche gilt für übergewichtige Hunde, die per se ein erhöhtes Risiko für Arthrose und Arthritis bzw. Beschwerden aller Art am Bewegungsapparat tragen. Auch sie profitieren von der vorbeugenden und lindernden Wirkung der viskoelastischen Liegefläche.

Die Vorteile des Materiales – Standard bei DoggyBed

Kein anderes Material hat heute solche vergleichbare, wertvolle Eigenschaften wie diese:

– Druckentlastung

– Muskelentspannung

– Schmerzlinderung

– Durchblutungsförderung

Dieser anschmiegsame viskoelastische Schaumstoff, der durch Körpertemperatur besonders weich wird, besitzt selbstverständlich noch eine stützende Platte in Form eines weiteren festen Schaumstoffs, um das Gewicht des Hundes ausreichend abzufedern.

Ein weiterer Pluspunkt für die medizinische Hundematte ist, dass das viskoelastische Material atmungsaktiv, pilzhemmend, antibakteriell und antiallergisch ist.

Die Atmungsaktivität verhindert einen Wärmestau an der aufliegenden Körperfläche, die pilzhemmende und antibakterielle Wirkung verhindert das Wachstum von Keimen, die der Hund sehr leicht von seinen Spaziergängen mitbringen kann, denn Hunde lieben ganz besonders alles, was sich gerade zersetzt und verwest und damit voller Pilz- und Bakterienkeimen steckt.

Die keimhemmende Wirkung dient daher nicht nur der Gesundheit des Hundes, sondern auch der der Menschen, die mit ihm zusammenleben. Auch die antiallergische Wirkung kommt entsprechend empfindlichen Hunden und Menschen gleichermaßen zu Gute.

Der Bezug – ideal für Hunde

Der hygienisch hochwertig verarbeitete Bezug aus Kunstleder trägt dazu bei, dass sich die Hundematte mühelos mit einem feuchten Tuch reinigen lässt und keine Flüssigkeiten durchlassen.

Er ist zudem abriebfest, farbecht und geruchsneutral. Auch Ungeziefer wie Flöhe und Milben finden keine Möglichkeit, sich festzusetzen.

Für Hundebesitzer ein wichtiger Aspekt: Der Visko-Schaumstoff findet bei Hunden jedweder Rasse einen hohe Akzeptanz.

Die Hundematte ist überdies besonders leicht und einfach zu transportieren, so dass sie auch auf Reisen bequem mitgenommen werden kann.

Und nicht zuletzt: Die guten Materialien dieser Hundematte bleiben selbst bei Dauernutzung über viele Jahre formstabil und erfüllen bis zuletzt alle Ansprüche, die an sie gestellt werden.

Weitere Details dazu: www.doggybed.de

Seit 2007 entwickelt, produziert und vertreibt die DoggyBed Hundebetten Manufaktur aus Lünen/NRW orthopädische Hundebetten, Hundematten und Hundekissen. Diese entlasten mit ihrer speziellen Füllung aus viskoelastischem Schaum Knochen, Muskeln und Gelenke: Das sorgt für schmerzfreien Schlaf – auch bei Arthrose, Übergewicht und Hüftgelenk- oder Ellenbogendysplasie.

Alle Artikel werden per Handarbeit in Deutschland und aus zertifizierten Materialien hergestellt, vorab von Tierärzten geprüft und sorgfältig getestet.

Außerdem bietet DoggyBed seit 2008 Hunde-Wasserbetten und seit 2011 auch medizinische Katzenschlafplätze an. Zusätzlich sind Maßanfertigungen in Sondergrößen möglich.

