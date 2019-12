EasyVista zum achten Mal in Folge im Gartner Magic Quadrant für IT-Service-Management-Tools positioniert

Anbieter von Tools für ITSM und Self-Help schneidet erneut bestens im Gartner MQ ab und stellt Report zum kostenlosen Download bereit.

München, 20.12.2019 – EasyVista, ein führender Anbieter intelligenter Lösungen zur Automatisierung von Services, gibt die erneute Aufnahme in den Analystenreport „Gartner Magic Quadrant for IT Service Management Tools 2019“ bekannt.

EasyVista gehört zu den zehn ausgewählten Unternehmen für den diesjährigen Magic-Quadrant-Report, der Anbieter im Markt von Werkzeugen zum Enterprise IT-Service-Management (ITSM) analysiert. Der Report hilft Verantwortlichen für IT-Infrastruktur und -Operations, die Ausrichtung dieser Anbieter für ihre aktuellen und zukünftigen Roadmaps zu beurteilen. 2019 ist das achte Jahr in Folge, in dem EasyVista im Gartner MQ für ITSM-Tools positioniert ist. EasyVista wurde im Gartner-Bericht für seine Fähigkeit zur Umsetzung und Vollständigkeit der Vision anerkannt.

„Wir glauben, dass die Einführung unserer Self-Help-Technologie, unsere kontinuierliche Serie von Innovationen für ITSM-Tools und unser großer Erfolg im Markt dazu geführt haben, dass EasyVista in diesem Jahr wieder in den Gartner Magic Quadrant für ITSM-Tools aufgenommen wurde“, sagte John Prestridge, Senior Vice President North America und CMO von EasyVista. „Unsere Vision ist es, die Automatisierung von Serviceleistungen weiter voranzutreiben und damit die Transformation zum digitalen Arbeitsplatz zu unterstützen. Wir sind sehr stolz darauf, mit anderen ITSM-Führern erneut in diesem Report gewürdigt zu werden.“

„Die neue Self-Help-Lösung von EasyVista bietet Kunden erhebliche Kosteneinsparungen und höhere Benutzerzufriedenheit durch verbesserte Self-Service-Funktionen“, fügte Prestridge hinzu. „Sie hat auch dazu beigetragen, viele neue ITSM-Kunden für EasyVista zu gewinnen und ist so maßgeblich für unseren Erfolg im Markt verantwortlich.“

Unter folgendem Link können Sie den vollständigen Report „2019 Gartner Magic Quadrant for IT Service Management Tools“ kostenlos herunterladen:

https://www.easyvista.com/de/2019-gartner-mq-itsm

Mehr Informationen zu den intelligenten Lösungen zum Servicemanagement von EasyVista:

https://www.easyvista.com/de

Gartner, Magic Quadrant for IT Service Management Tools, Rich Doheny, Chris Matchett, Siddharth Shetty, 29. August 2019. Der Report hatte in früheren Jahren den Titel „Magic Quadrant für IT Service Support Management Tools“.

Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Research-Publikationen dargestellt sind, und empfiehlt Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner Research-Publikationen bestehen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Gartner lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich aller Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

EasyVista ist ein weltweiter Softwareanbieter von intelligenten Lösungen zur Serviceautomatisierung im Enterprise Service Management und Self-Help. EasyVista nutzt die Leistungsfähigkeit von ITSM, Self-Help, KI und Micro Apps, um kundenorientierte Service-Erlebnisse zu schaffen und hilft Unternehmen dabei, die Mitarbeiterproduktivität zu verbessern, die Betriebskosten zu senken und die Kundenzufriedenheit zu steigern. Heute hilft EasyVista mehr als 1.500 Unternehmen auf der ganzen Welt, den Wandel zu beschleunigen, und ermöglicht Führungskräften, ihre Mitarbeiter und Kunden in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Bildung, Fertigung und anderen Branchen besser zu betreuen. www.easyvista.com/de

