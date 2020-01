Efecte: Aktionäre nominieren Esther Donatz und Brigitte Falk für den Aufsichtsrat

Die Aktionäre von Efecte werden die erfahrenen Managerinnen Esther Donatz und Brigitte Falk zur Wahl in den Aufsichtsrat vorschlagen. Die Nominierung soll am 22. April zur jährlichen Hauptversammlung erfolgen. Esther Donatz und Brigitte Falk waren zuletzt in Führungspositionen bei T-Systems International beziehungsweise Cronimet tätig. Sie sollen Efecte künftig strategisch beraten und das Wachstum von Efecte in den deutschsprachigen Ländern weiter vorantreiben. Das börsennotierte Unternehmen plant damit seinen Aufsichtsrat auf insgesamt sechs Personen zu erweitern.

„Wir würden uns sehr freuen, wenn wir mit Esther Donatz und Brigitte Falk zwei Persönlichkeiten mit hoher Strategie- und Führungskompetenz für einen Sitz in unserem Aufsichtsrat berufen könnten“, sagt Niilo Fredrikson, CEO von Efecte. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die beiden Frauen uns mit ihrer langjährigen IT-Expertise und ihren umfassenden Erfahrungen in den deutschsprachigen Ländern weiter voranbringen würden.“

Esther Donatz, Jahrgang 1963, arbeitete in internationalen SaaS- und Cloud-Unternehmen in verschiedenen Führungsfunktionen und wurde mit dem Award „IT Woman of the Year 2018“ in Gold ausgezeichnet. Sie war in verschiedenen Managementpositionen bei T-Systems International, VMware und F5 Networks tätig. Donatz war dort gemeinsam mit ihren Teams unter anderem für globale Kunden-Accounts, die Umsetzung komplexer IT-Projekte sowie den Partnervertrieb verantwortlich.

Brigitte Falk, ebenfalls Jahrgang 1963, verfügt über vielfältige Erfahrungen im Senior Management sowie bei der Planung und Umsetzung von IT- und Digitalisierungsprojekten. Sie wurde 2019 mit dem „Women in IT Europe Award“ ausgezeichnet und 2018 vom CIO Magazin zur „CIO des Jahres“ gewählt. Brigitte Falk war in verschiedenen Managementpositionen bei SAP, Simplicity Company, Celsio und zuletzt als Leiterin Organisation und Information beim Metallrecyclingunternehmen Cronimet tätig.

Über Efecte

Efecte ist ein finnisches Softwareunternehmen, das Cloud-basierende Lösungen für das Service Management sowie alle zugehörigen IT-Dienstleistungen anbietet. Mit Efecte-Lösungen sind Unternehmen in der Lage, flexibel alle internen und externen Services zu verwalten, z.B. in den Bereichen IT, HR, Finance, Customer Service oder der Verwaltung von Zugriffsrechten. Efecte ist Marktführer für Service Management in Finnland und den nordischen Ländern und einer der größten Dienstleister für mittelständische Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor. Das Unternehmen wurde 1998 gegründet und ist an der Nasdaq First North notiert (ISIN: FI4000282868). Der Hauptsitz von Efecte befindet sich in Espoo, Finnland. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, Dänemark und Schweden. Weitere Informationen zu Produkten und Services von Efecte sind unter https://www.efecte.com Finanzinformationen unter https://investors.efecte.com verfügbar.

