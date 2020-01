Extreme Networks ebnet den Weg für rekordverdächtige Wi-Fi-Nutzung beim 54. Super Bowl

Der offizielle Wi-Fi-Lösungsanbieter der NFL stellt zum 7. Mal in Folge ein nahtloses digitales Fan-Erlebnis beim größten Sportereignis der USA sicher

Die neue „Smart Stadium“-Technologie wurde gemeinsam mit Verizon entwickelt, um dessen Kunden

SAN JOSE/FRANKFURT A.M., 31. Januar 2020 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), zum siebten Mal in Folge offizieller Wi-Fi-Lösungsanbieter für den Super Bowl, gibt bekannt, den 54. Super Bowl mit Wi-Fi- und Analyselösungen zu unterstützen. Für die Besucher des Endspiels im Hard Rock Stadium in Miami wird damit das digitale Spieltag-Erlebnis bereichert. Um das Fan-Erlebnis weiter zu steigern, arbeitet Extreme mit Verizon zusammen, sodass die Kunden des Telekommunikationsanbieters problemlos zwischen dem Funknetz von Verizon und den Wi-Fi-Netzwerken im Stadion wechseln können.

Bereits während des letztjährigen Super Bowl wurden im Stadion 24 Terabyte an Daten übertragen. Das war ein Rekord und markierte eine Steigerung um 47 Prozent gegenüber dem vorherigen NFL-Endspiel. Für den 54. Super Bowl im Hard Rock Stadium erwartet Extreme einen neuen Rekord: Zum einen hat die Nutzung der sozialen Medien weiter zugenommen, zum anderen stellt die NFL noch mehr digitale Fan-Erlebnisse im Stadion bereit – wie Augmented und Virtual Reality oder standortbezogene Angebote.

Das Wichtigste im Überblick:

– Die bewährte, gemeinsam entwickelte „Smart Stadium“-Technologie verbindet das Funknetz von Verizon mit den ExtremeWireless™ Access Points und der ExtremeAnalytics™-Software. Die Kunden von Verizon genießen damit eine nahtlose Konnektivität und Authentifizierung zwischen dem Verizon-Netz und den Wi-Fi-Netzwerken. Dadurch wird im gesamten Stadion sowie in der Umgebung eine unterbrechungsfreie Konnektivität ermöglicht.

– Derzeit nutzen in den USA 24 Stadien, in denen 25 Teams der gesamten NFL beheimatet sind, die Wi-Fi- oder Analyselösungen von Extreme. Auch in den nächsten beiden Spielzeiten werden weiterhin Lösungen angeboten, darunter für den 55. Super Bowl am 7. Februar 2021 in Tampa.

– Mit den ExtremeWireless™ Access Points verfügen die NFL-Teams über die Skalierung und Kapazität, um den Fans am Spieltag eine nahtlose Wi-Fi-Konnektivität bereitzustellen. Fans können ihre Erlebnisse in sozialen Medien austauschen, sofort auf Echtzeitstatistiken und Kommentare zugreifen und Videos ohne Verzögerung auf ihren mobilen Geräte streamen.

– Mit ExtremeAnalytics™ erhalten die IT-Verantwortlichen der NFL einen detaillierten Einblick in die Netzwerk- und Anwendungsperformance sowie einen Überblick über Standorte und Geräte. Sie sehen, welche Anwendungen im Wi-Fi-Netzwerk ausgeführt werden und wie schnell die Anwendungen reagieren. So lassen sich den begeisterten Fans personalisierte Angebote und Anwendungsfunktionen zur Verfügung stellen.

Norman Rice, Chief Operating Officer, Extreme Networks

„Bei Sportveranstaltungen wie dem Super Bowl geht es um viel mehr als um das Spiel – es geht um Erlebnisse! Der Super Bowl ist heute spannender und faszinierender denn je, dank Technologien wie Wi-Fi und 5G. Die NFL bietet ein überragendes Spieltag-Erlebnis mit hochmodernen digitalen Weiterentwicklungen. Das schafft neue Formen für die Interaktion mit unseren Lieblingsteams. Uns freut es sehr, als offizieller Anbieter von Wi-Fi-Lösungen zum siebten Mal in Folge beim Super Bowl dabei zu sein.“

Michelle McKenna, Chief Information Officer, The National Football League

„Der Super Bowl bietet außergewöhnliche Momente für die Mannschaften, für die Liga und vor allem für die Fans. Durch die optimale Kombination der neuesten Entwicklungen bei 5G und Wi-Fi revolutionieren wir in diesem Jahr die Fanerlebnisse im Stadion – vom Ticketing über die kulinarischen Angebote bis hin zu den Erlebnissen auf den Tribünen. Mit diesen neuen Technologien und mobilen Anwendungen werden Fans das Spiel auf ganz neue Weise erleben können. Wir erwarten ein sehr hohes Datenaufkommen im Hard Rock Stadium.“

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist das branchenweit erste Unternehmen für cloudbasierte End-to-End-Enterprise Networking-Lösungen. Unsere erstklassigen Technologielösungen, – vom Desktop zum Rechenzentrum, vor Ort oder über die Cloud – sind agil, anpassungsfähig sowie sicher, um die digitale Transformation unserer Kunden zu beschleunigen und ihnen den schnellsten Weg zum Autonomous Enterprise zu ermöglichen. Unser zu 100% durch eigene qualifizierte Mitarbeiter durchgeführter Service und Support ist branchenweit führend. Auch mit 50.000 Kunden weltweit – darunter die Hälfte der Fortune 50 sowie weltweit führende Unternehmen in den Bereichen Wirtschaft, Hospitality, Einzelhandel, Transport und Logistik, Bildung, Bundesbehörden, Gesundheitswesen und Fertigung – bleiben wir schnell, flexibel und haben jederzeit den Erfolg unserer Kunden und Partner im Auge. Wir nennen das Customer-Driven Networking™. Extreme Networks wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://de.extremenetworks.com/ oder unter der Telefonnummer +49 69 47860-0.

Firmenkontakt

Extreme Networks

Miryam Quiroz Cortez

– –

– –

+44 (0) 118 334 4216

mquiroz@extremenetworks.com

https://de.extremenetworks.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Eva Hildebrandt und Alisa Speer

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89417761-14/-29

Extreme@Lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.