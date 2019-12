Rechtsanwalt für Vertragsrecht beauftragen und Vertrag anfechten

Der Bereich des Vertragsrechts ist breit gefächert und umfasst eine Vielzahl von Vertragsarten, z.B. den Hauskaufvertrag, den Autokaufvertrag, den Arbeitsvertrag oder den Mietvertrag. Der auf Vertragsrecht spezialisierte Rechtsanwalt muss daher über ein großes rechtliches Repertoire an Kenntnissen auf den entsprechenden Rechtsgebieten verfügen. Festzuhalten ist, dass es den Fachanwalt für Vertragsrecht so nicht gibt. anders als z.B. den Fachanwalt für Bankrecht und Kapitalmarktrecht, sondern nur den auf den Bereich des Vertragsrechts spezialisierten Rechtsanwalt. Aufgrund seiner in der Regel hervorragenden Rechtskenntnissen in diesem Bereich kann er zum Gegensatz zu einem Rechtsanwalt, der wenig Berührungen auf diesem Gebiet hat, den Vertrag schnell und gezielt auf Fehler und Stolpersteine prüfen. Soll der Vertrag vorzeitig gekündigt werden oder wird ein Weg gesucht, aus einem Vertrag vorzeitig auszusteigen, kann er anhand der Vertragsbedingungen oder der entsprechenden besonderen Umstände oftmals einen Weg finden. Soweit Verhandlungen mit der Gegenseite notwendig sein sollten, wird er auch diese führen und das bestmögliche Ergebnis für seine Mandanten erzielen. Besondere Bedeutung kommt einem auf Vertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalt vor allem bei Immobilienkaufverträgen sowie den dazugehörigen Kreditverträgen zu. Hier geht es oftmals um erhebliche Geldsummen und jahrzehntelange Verpflichtungen. So können notarielle Kaufverträge bzw. Kaufvertragsmuster entweder für den Käufer oder den Verkäufer nachteilige Regelungen enthalten. Deutlich einfacher ist es, diese Punkte schon vor der Unterzeichnung anzupassen. Ebenso verhält es sich mit den Darlehensverträgen. Da die Banken immer darauf bedacht sind, sich so gut wie möglich abzusichern und die Wünsche der Darlehensnehmer in aller Regel hinten anstehen, gilt es auch hier, den Finanzierungsvertrag vor der Unterzeichnung zu prüfen und entsprechende Regelungen zumindest abzuschwächen, was oftmals erfolgreich ist. Um bei den Banken damit durchzudringen, ist anwaltliche Unterstützung zwingend notwendig.

Leasingvertrag widerrufen

Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsfeld eines auf Vertragsrecht spezialisierten Rechtsanwalts ist die Prüfung und die Durchsetzung des Widerrufs von Verträgen, z.B. der Widerruf von Leasingverträgen oder von Darlehensverträgen. Hier gilt es, die dem Vertrag zugrunde liegende Widerrufsbelehrung auf eine Vielzahl von Fehlern zu prüfen. Häufiger Fehler ist das Fehlen von gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtangaben. Diese befinden sich nicht in der Widerrufsbelehrung selbst, sondern sind im gesamten Kreditvertrag und in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen verteilt, was eine umfangreiche Prüfung erfordert.

