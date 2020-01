Faschingskostüme – die 80er Jahre sind wieder da – Riesen Auswahl

80er Jahre Verkleidungen bringen Farbe und Spaß in den Karneval – Scherzwelt.de hat Super-Angebote

Die 80er- was für ein Jahrzehnt! Viele von uns denken sicher gerne an diese Zeit zurück. Sie steht nicht nur für wahrlich gute Musik, sondern auch für ausgefallene Modetrends und lange Partynächte im Glitzern der Discokugel.

Optisch sind die 80er vor allem eins: bunt, schrill und neon.

Ob Vokuhila-Frisur oder Trainingsanzug, Rockerbraut oder Punker – 80er Jahre Kostüme sind so vielfältig wie fast kein anderes Thema! Ob zum Karneval oder zur Bad-Taste-Party, mit diesen Kostümen liegt man immer richtig.

Im Fasching Shop gibt es eine große Auswahl an passenden Verkleidungen und Accessoires. Nicht zu vergessen ist hierbei der aufblasbare Ghettoblaster, der natürlich auf keiner 80er-Party fehlen darf.

Was allerdings definitiv ebenfalls unumgänglich ist, sind Trainingsanzüge in Neon. Inklusive Stirnband, versteht sich! Als Overall oder als Hose mit Jacke zu erwerben, bieten die eine tolle Möglichkeit, beim Straßenkarneval etwas drunter zu ziehen und trotzdem warm angezogen und verkleidet zu sein. Perücken Fasching ist bei 80er Jahre Kostümen Pflicht. Ohne Vokuhila oder verrückter Dauerwelle geht hier gar nichts. Sie sind das Must-Have, wenn darum geht, dieses schrille Jahrzehnt bestmöglich zu präsentieren. Für Damen gibt es noch super pinke Ohrringe und pinke Fingernägel zum Aufkleben. Die pinken Brillen, Schweißbänder und 80er Jahre Gürteltaschen sind natürlich für Mann und Frau geeignet und sehr beliebt. So ein Trainingsanzug ist auch ein praktisches, buntes und schönes Kostüm wie halt in den 80er Jahren.

Wer sein Karneval Kostüm lieber selbst gestaltet, dem sei als Basis eine Bomberjacke zu empfehlen, die mit einem Netzshirt sowie Netzstrumpfhosen in neon kombiniert werden können. Zusammen mit einer verrückten bunten Frisur präsentiert dieses Outfit die 80er ebenfalls perfekt!

Heiße Ladys oder harte Typen greifen hingegen besser zu einer Verkleidung in Lederkluft: als Biker oder Rockerbraut machen sie in Lederjacke die beste Figur. Mit passendem Bandana-Tuch macht diesen harten Typen so schnell niemand etwas vor!

Was auch immer man sein möchte, der Karneval gibt hierzu die Möglichkeit! Die heiße Phase der Session 2020 steht bevor und die 80er warten auf ein Revival! Scherzwelt freut sich auf Ihren Besuch und bedankt sich mit Bonuspunkten, günstigen Angeboten, Riesen-Auswahl sowie natürlich Angebote für Gruppen und Vereine.

