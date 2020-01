Fasten und Abnehmen mit Ayurveda – Webinare

Abnehmen und Fasten sind Themen, die jetzt wieder aktueller werden denn je. Ayurveda hat hier Lösungen, die tiefgreifend sind und die an der Wurzel ansetzen.

Ayurveda-Vorträge mit Wolfgang Neutzler

Erschreckend sind für mich folgende Zahlen, die für sich sprechen:

Über 30 % der Bevölkerung klagen über chronische Müdigkeit und ausgebrannt sein. Oft kommt dazu, dass sie morgens nicht mehr in die Gänge kommen

Über 30 % der Erwachsenen klagen über Schlafstörungen, das können Einschlaf- und Durchschlafstörungen sein.

Über 70 % der erwachsenen Bevölkerung haben Übergewicht

Dazu kommen viele Menschen mit Rückenschmerzen, Verspannungen, Kopfschmerzen.

Im Laufe des Lebens nehmen dann die Stoffwechselstörungen wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, Rheuma, Gicht u.v.m. dazu.

Weihnachten und Silvester sind vorbei – eine Zeit, wo viele Menschen geschlemmt und sich wenig bewegt haben. An Silvester hat mancher auch schon einen oder mehrere gute Vorsätze ins Auge gefasst fürs Jahr 2020.

Einige Menschen in meiner Umgebung sind auch schon dabei, mehr für ihre Gesundheit zu tun, wenn wir auch noch mitten in der 5 Jahreszeit – Fasching.

Die warmen Tage lassen schon erahnen, dass der Frühling sich bald wieder zeigen wird. Auch wenn es noch einige kalte und vielleicht auch schneereiche Tage geben wird – in 1-2 Monaten ist es dann soweit, dass man sich wieder leichter anzieht und dass viele sich vor dem Spiegel betrachten und sagen: Ich will auch leichter sein. Man sieht so manches Speckröllchen, dass man gar nicht haben möchte.

Vor einigen Tagen hat ein Freund mit dem Abnehmen begonnen, weil er merkte, dass er seine Schuhe nicht mehr so richtig binden konnte.

Fasten ohne zu Hungern und ein Ernährungs- bzw. Abnehm-Coaching können hier genau das Richtige sein, um schnell Ergebnisse zu bekommen.

Früher hatte Wolfgang Neutzler die Ayurveda-Panchakarma

kur als Mittel der Wahl angesehen. „Ich habe Laufe seiner über 20-jährigen Erfahrung aber schnell gemerkt“, so Wolfgang Neutzler, „dass hier oft die Nachhaltigkeit fehlt. Die Kuren sind relativ teuer, unabhängig davon, ob man diese hier in Deutschland oder in den Ursprungsländern Indien und Sri Lanka durchführt.

Oft ist eine Fastenkur und / oder Ernährungs- bzw. Abnehm-Coaching viel günstiger und nachhaltiger. So kommt man dann viel sicher auch zu den vorgenommenen Zielen, Abnehmen, mehr Gesundheit, die gewünschte Bikinifigur u.a.

Wolfgang Neutzler bietet zu den beiden Themen Abnehmen und Fasten, ohne zu hungern im Februar Webinare durch. Diese kann man besuchen, egal wo man wohnt und wo man sich gerade befindet. Das Einzige, was benötigt wird, ist ein Internetanschluss.

Weitere Informationen zu den Ayurvedavorträge mit Wolfgang Neutzler

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule. Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation und berät Paare und Familien, anstehende Probleme lösungs-orientiert anzugehen.

Weitere Schwerpunkte seiner sind Ernährungsberatung und das Entwickeln von Gesundheits-Seminaren, wie Kochkurse, Abnehmkurse, Fastenwochen, Stressbewältigungs-Strategien – Live-Veranstaltungen und digitale Produkte.

Er ist als Autor, Co-Autor, Schulungsleiter sowie Privatdozent für Ayurveda tätig und führt Ayurveda-Inhouse-Schulungen in Hotels. Beautyfarmen und Gesundheits-Zentren durch.

Das Ziel ist es, noch vielen Schülerinnen und Schülern sowie Interessierten das ganzheitliche Konzept der indischen Lehre Ayurveda näher zu bringen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

