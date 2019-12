Freude zum Jahresende: Mainzer Friseursalon FRANCESCO BARBA zählt zu den TOP-50-Salons 2020 in Deutschland

(Mainz, Dezember 2019) – Expertise, individuelle Beratung, herausragender Service und höchste Qualität in einzigartiger Wohlfühlatmosphäre – dafür steht der 2009 eröffnete Friseursalon FRANCESCO BARBA im Herzen von Mainz. Alles Gründe, die auch die Jury eines der führenden Friseurmagazine Deutschlands – TOP HAIR International – davon überzeugte, den Salon des gleichnamigen Friseurmeisters aktuell als einen der TOP-50-Salons 2020 in Deutschland auszuzeichnen. Zusätzlich zählt er ebenfalls zu den TOP-10-Salons in der Kategorie „Design“. Doch damit nicht genug: Auch die renommierte Fachzeitschrift „Friseurwelt“ präsentierte die Mainzer „Loftwerkstatt im Industrial Chic“ von Francesco Barba in der aktuellen Dezemberausgabe unter den „Best of 2019“-Salons. „Über diese beiden Auszeichnungen freuen wir uns sehr. Wir haben viel Liebe und Kreativität in die Gestaltung unseres Salons gesteckt und unsere Kunden wissen das zu schätzen. Die beiden Auszeichnungen belegen erneut, dass wir mit unserem Salonkonzept auf dem richtigen Weg und am Puls der Zeit sind“, so Saloninhaber Francesco Barba.

Jedes Jahr kürt die TOP-HAIR-Fachjury, bestehend aus langjährigen Branchenkennern und Vertretern der Chefredaktion, im Rahmen des TOP Salon – The Challenge die TOP-50-Salons Deutschlands in fünf verschiedenen Kategorien (Best Practice, Concept, Design, Employer, Marketing) und honoriert besondere Salonleistungen. Das trendorientierte Interiordesignkonzept von Francesco Barba wählte die Jury unter die TOP-10-Salons in der Kategorie „Design“. Die gelungene Kombination von Holz, Metall und Stein sowie der Kontrast von kühlen und warmen Farbtönen spiegelt das dynamische, kreative und individuelle Arbeiten des begnadeten Friseurmeisters und seines Teams wider. Das besondere i-Tüpfelchen des Salons sind die selbst kreierten Möbel, wie beispielsweise der Friseurwagen aus Holz, der eine praktische, alltagstaugliche Handhabung mit minimalistisch-modernem Design verbindet.

FRANCESCO BARBA hat seinen Sitz in der Hinteren Flachsmarktstraße 2 in 55116 Mainz. Mehr Informationen gibt es unter www.francescobarba.de/.

Über FRANCESCO BARBA Cut & Color:

Im Friseursalon Cut & Color, der 2009 von Francesco Barba in Mainz gegründet wurde, treffen professionelles Friseurhandwerk und kreatives Trendgespür auf exzellenten Kundenservice in persönlicher Atmosphäre. Der inhabergeführte Salon in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt gehört zu den Top-30-Haarsalons in Deutschland. Individualität, Natürlichkeit und Schönheit stehen beim Schneiden, Färben und Pflegen im Mittelpunkt. Abgesehen von klassischen Friseurdienstleis-tungen und seiner individuellen Beratung, überzeugt Creative Topstylist Francesco Barba außerdem durch das selbst entworfene und handgefertigte Mobiliar seines Salons, das sein Gespür für Trends und Style widerspiegelt. Jahrelange Berufserfahrung und der unermüdliche Drang nach Weiterentwicklung bilden das zukunftsorientierte Erfolgskonzept von Cut & Color. Weitere Informationen über FRANCESCO BARBA Cut & Color sind im Internet unter www.francescobarba.de verfügbar.

