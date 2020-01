Funktionswand for Future

UNIKA Kalksandstein Funktionswand

Man mag sie belächeln, bewundern oder ignorieren – aber keiner anderen Bewegung ist es bisher gelungen, das Thema Klimawandel so deutlich in den Fokus zu rücken wie Fridays for Future. Umgekehrt gibt es nicht erst seit Greta Thunberg Bemühungen, Energie einzusparen und den CO2-Ausstoss zu verringern. Tatsache ist, dass gerade beim Neubau in den letzten 20 Jahren durch Gesetzesinitiativen wie der EnEv die CO2-Emmissionen deutlich reduziert werden konnten.

Gleichzeitig erleben immer mehr interessierte Bauherren, dass der Traum vom eigenen Haus einen sehr hohen finanziellen Aufwand erfordert. Daran ändert auch die seit einigen Jahren herrschende Niedrigzinspolitik nichts. Gerade in Ballungsgebieten sind Baugrundstücke nicht nur rar, sondern auch sehr teuer. Hinzu kommen die mittlerweile schon unübersichtlich gewordenen unterschiedlichen Standards, an denen man sich bei einem Neubau orientieren kann. Noch vor 30 Jahren wurden klimabewusste Bauherren als „Ökos“ belächelt. Heute kann man sich zwischen Niedrig-, Null- und Plusenergiehaus oder KfW-Effizienzhaus-Standards sowie dem europäischen Niedrigstenergie-Gebäudestandard entscheiden.

Anhaltender Wohnraumbedarf und steigende Anforderungen an Wohngebäude haben erkennbaren Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit. Eine Studie des Forschungsinstitutes für Wärmeschutz e.V., München, in Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen e.V., Kiel, kommt zu dem Ergebnis, dass Gebäude nach EU-Niedrigstenergie-Gebäudestandard im Vergleich zum gesetzlichen Standard nach EnEV 2016 deutlich teurer werden. Auch reichen laut der Studie die energetischen Einsparungen durch die geplanten Standards in der Regel nicht aus, um die erforderlichen Mehrkosten zu kompensieren.

Unabhängig von den Standards und Anforderungen ist eine UNIKA Kalksandstein-Funktionswand als Außenwand eines Gebäudes enorm wirtschaftlich. Anstatt alle gewünschten und geforderten Funktionen in eine Ebene zu packen, kombiniert die UNIKA Kalksandstein-Funktionswand die Baustoffe mit den jeweils günstigsten Eigenschaften in einem Schichtenaufbau. Dadurch lassen sich Kalksandstein-Funktionswände optimal und stufenlos auf jedes Anforderungsniveau ausrichten. Je nach Anforderung wird genau die Funktionsschicht gestärkt, die für die gewünschte Eigenschaft maßgeblich ist. Das ermöglicht z. B. bei gleichen Anforderungsgrößen deutlich effizientere Wandkonstruktionen als bei vergleichbaren monolithischen Wänden. Wohn- und Nutzflächengewinne sind die Folge. Gleichzeitig müssen keinerlei Einbußen hinsichtlich Tragfähigkeit, Schallschutz, Wärmeschutz und Brandschutz hingenommen werden.

Vielmehr sorgt das UNIKA Kalksandsteinmauerwerk als innen liegende Schicht der KS-Funktionswand mit seiner Wärmespeicherfähigkeit für große Behaglichkeit. Dank der hohen Rohdichte puffern Wände aus UNIKA Kalksandstein im Sommer die Aufheizung der Räume ab. So kommt es aufgrund der viel größeren Speichermasse in Gebäuden in Massivbauweise zu deutlich weniger unangenehmen Überhitzungen als in vergleichbaren Leichtbauten z. B. aus Holz. Zusätzlich unterstützen auch Innenwände aus Kalksandsteinen diesen Effekt, indem sie dank ihrer höheren Speichermasse Temperaturspitzen abfedern.

Mit einer UNIKA Kalksandstein-Funktionswand lassen sich heute und auch in Zukunft Gebäude gemäß den aktuellen und auch den kommenden energetischen Anforderungen wirtschaftlich realisieren. Bei aller Flexibilität bietet UNIKA Kalksandstein zudem ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz. Und das ganz ohne Mehrpreis.

UNIKA ist die Kalksandsteinmarke mehrerer mittelständischer Unternehmen in den Wirtschaftsräumen Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Berlin-Brandenburg und Bayern, die ihre Produkte im gesamten Bundesgebiet vertreiben. Das UNIKA Kalksandstein-Lieferprogramm umfasst sowohl Mauersteine als auch werkseitig vorkonfektionierte Wandbausätze sowie verschiedene Sonderprodukte. Alle UNIKA Kalksandsteinprodukte sind genormt und durchlaufen ein strukturiertes Qualitätssicherungsverfahren. Mit der bundesweiten Verteilung setzt UNIKA auf regionale Nähe, kontinuierliche Kundenbeziehungen und kompetente, individuelle Beratung.

