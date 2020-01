Geballtes Expertenwissen

Medienwerft auf der FIS insITe – jetzt Plätze für das exklusive Event sichern!

„Mit Vollgas auf die digitale Überholspur“: Am 25. und 26. März 2020 findet das exklusive FIS insITe in der Area One bei Würzburg statt, zu der auch die erfahrene Full Service Agentur Medienwerft – ein Unternehmen der FIS-Gruppe – einlädt. Mit Fokus auf SAP Commerce im B2B-Bereich bietet das Event Expertenwissen und Austausch aus der Praxis für die Praxis. Die zweitägige Veranstaltung mit Workshops, operativen Einblicken und exklusiven Erfahrungsberichten richtet sich vor allem an Entscheidungsträger aus Marketing und IT, die die Digitalisierung vorantreiben oder die Verantwortung für IT-Projekte tragen.

Im Mittelpunkt stehen die zurzeit wichtigsten Themen der Branche: Digitalisierung des operativen Geschäftes sowie Vertrieb & Marketing 4.0, aber auch Content Management 2020, intelligente Marketing Automation, Integration von Online-Marktplätzen oder Exzellenz im Kundenservice stehen mit auf der Agenda. In Vorträgen, Workshops und Pecha Kucha Sessions werden die wichtigsten Aspekte der digitalen Transformation beleuchtet.

Freuen können sich die Gäste außerdem auf Inputs und Austausch mit Experten aus der Medienwerft, wie Geschäftsführer Hendrik van Laaten, sowie renommierten Speakern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Die Ansichten von Markenexperte Prof. Dr. Karsten Kilian zum Thema „Digitalisierung ist wichtig, Purpose ist wichtiger!“ zeigen den Hörern ebenso neue Perspektiven für ihr Unternehmen auf wie der Erfahrungsbericht des Medienwerft Kunden Marcos Pereira (DAW).

Termin: 25.-26. März

Ort: Area One (nahe Würzburg)

Teilnehmerzahl begrenzt

Informationen und kostenfreie Anmeldung unter:

https://www.medienwerft.de/news/2019/fis-insite/

oder

https://www.fis-gmbh.de/de/aktuelles-downloads/veranstaltungen/fis-insite-2020/

Die Medienwerft wurde 1996 gegründet, gehört zu den erfahrensten Internetagenturen in Deutschland und begleitet ihre Kunden bei der digitalen Transformation. Die Kernkompetenz der Agentur liegt in der ganzheitlichen Leistung aus strategischer Beratung, Konzeption und Kreation sowie großem Technologie Know-how mit Fokus auf E-Branding und E-Commerce. Seit 2016 gehört die Medienwerft zur FIS-Gruppe – einem der größten SAP-Systemhäuser in Deutschland – mit über 750 Mitarbeitern an 6 Standorten in Deutschland und Europa. Gemeinsam mit der FIS deckt die Medienwerft als zertifizierter SAP Partner das komplette Themenspektrum der SAP Customer Experience and Commerce ab. Zu ihren Kunden zählen Unternehmen wie Volkswagen Zubehör, Ernsting“s family, Bartscher, Thieme Compliance, Lerbs, DAW – Deutsche Amphibolin-Werke, Peek&Cloppenburg Hamburg und Adler Modemärkte.

