Geborgenheit in unvergänglicher Lebendigkeit finden

Vom Ego zur Erleuchtung (I) | Das Wunder der Selbsterkenntnis (II)

Je voller das Außen, desto größer die Sehnsucht der Seele nach Stille, Raum und Freiheit. Eckhart Tolle gelang in seinem Klassiker Jetzt. Die Kraft der Gegenwart das Wunder, diesem Ruf folgend den Zustand des Erwachtseins in pure, atmende Worte zu kleiden. Er gilt seitdem vielen als Ikone modernder Mystik – bescheiden von einer Wahrheit kündend, die im mit Enge und Druck ringenden Menschen der modernen Welt die Erinnerung an eine nie wirklich verlorene, gleichwohl verborgene Wonne weckt. Wie Tolle ist auch Anssi 29 Jahre alt, als eine tiefe Lebenskrise spirituelle Fragen in ihm anstößt. Ihm fällt 2009 Tolles Buch in die Hände – und seine Identität als in Gefallsucht verwickelter Manager im Spirituosenbereich fällt von ihm ab. Ein Augenblick, der den Schleier lüftet – und das gesamte Licht des Universums zum Vorschein bringt. Seit diesem Zeitpunkt ist Anssi zu einem spirituellen Lehrer gereift, der die zeitlose Jetzt-Botschaft in den Zeitgeist einer digitalisierten Gesellschaft übersetzt: Herzerfrischend, humorvoll und durchaus auch selbstironisch versteht Anssi es, den eigentlich Sprache nicht zugänglichen Zustand des Erwachtseins kristallklar auf den Punkt zu bringen. Seine soeben erschienenen Bände Vom Ego zur Erleuchtung und Das Wunder der Selbsterkenntnis fächern mit Fragen und Antworten auf, wie das zentrale, den Verstand außer Gefecht setzende Paradoxon aller spirituellen Suche zum gnadenvollen Weckruf einer neuen Existenz wird: Ein Ego, das die Illusion seiner eigenen Existenz fallenlässt – danach das tiefe Wissen: Alles Seiende ist immerfort Ausdruck eines allen Verletzungen enthobenen Wesens, dem wir unabhängig von unser jetzigen Identität angehören. Wie Pfeile weisen die schlichten Worte Anssis dem für Erleuchtung bereiten inneren Kern in uns den Weg in diesen umwälzenden Bewusstseinsquantensprung – ein Elixier für die sich nach Befreiung sehnende Seele, die danach dürstet, ihr unverrückbares Freisein in der Tiefe zu erkennen.

Über den Autor

Anssi, 40, ist vor 10 Jahren durch die Lehre von Eckhart Tolle spirituell erwacht. Er ist regelmäßiger Sprecher beim Erleuchtungskongress, Verfasser von 14 Ebooks zum Thema Erwachen und Erleuchtung sowie Heilpraktiker für Psychotherapie und ist bekannt aus Happinez, Mystica und Jetzt-TV.

Über die Bücher

Anssi

Vom Ego zur Erleuchtung

88 Seiten | 15€

ISBN 978-3-95883-424-8

Anssi

Das Wunder der Selbsterkenntnis

88 Seiten | 15€

ISBN 978-3-95883-426-2

„Meisterschaft im Leben zu erlangen“ ist der Fokus, der uns bei der Auswahl der Themen leitet. „Meisterschaft“ ist dabei kein fernes Ziel, sondern beschreibt den Grad unserer Offenheit gegenüber dem Leben in seiner grandiosen Vielfalt, aber auch gegenüber seinen Schwierigkeiten und Widersprüchen als den eigentlichen Wachstumshilfen. Auf ganz persönlichen Entwicklungswegen nähert sich jeder Mensch seinen Stärken und Talenten, seiner Kraft und Bewusstheit sowie seinem Glück – seiner Essenz. Mit unseren Veröffentlichungen möchten wir hierbei unterstützend und inspirierend begleiten und Ihnen weiterführende Perspektiven vermitteln.

* Die Kamphausen Media GmbH mit den Verlagen J.Kamphausen, Aurum, Fischer & Gann, Theseus, Lüchow, LebensBaum und der Tao Cinemathek wurde 1983 in Bielefeld gegründet. Das Lieferprogramm umfasst mehr als 1.000 Titel aus den Themenbereichen ganzheitliche Gesundheit, Persönlichkeitsentwicklung und Wirtschaft. Einzelne Titel erreichen Auflagen in Millionenhöhe.

