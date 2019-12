Gerflor Virtuo Vinyl Design Bodenbeläge – neue Kollektion

Die aktuellste Vinyl Boden Kollektion von Gerflor

Gerflor Virtuo Vinyl Design Bodenbeläge – Die Beste Auswahl an LVT Designböden

Gerflor Vinyl Bodenbeläge waren schon immer beliebt. Die modernen Dekore in verschiedenen Qualitäten, sei es zum Klicken oder zum Kleben, bieten individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für jedes Bauvorhaben. Jetzt wurde noch mal ein Gang nach vorne geschaltet.

Die aktuellste Kollektion von Gerflor für Vinyl Design Bodenbeläge: Gerflor Virtuo zum Klicken und Gerflor Virtuo zum Kleben

Haute Couture jetzt auch im Bereich Vinyl Bodenbeläge

Klassische Holzdekore in Eiche hell oder Eiche dunkel sind schon lange out. Heut zu Tage geht es vielmehr um Individualität. Die neue Kollektion Gerflor Virtuo hat hier nun vorgelegt. Trendige Mischdekore in Holz- und Steinoptik machen dies nun möglich.

Durch das elegante Vereinen von Grau- und Brauntönen harmonisiert dieses Dekor sowohl mit dunkeln als auch hellen Möbeln. Das gleiche gilt auch für die 7 Steindekore. Insgesamt bietet die Virtuo Kollektion dazu noch 17 Holz-Designs mit insgesamt drei Verlegesystemen und jeweils zwei Nutzschichten.

Hier eine kleine Auflistung:

Gerflor Virtuo Glue Down 30 zum Kleben mit 0,3 mm Nutzschicht für den Wohnbereich.

https://www.bodenversand24.de/vinyl-designbelag/zum-kleben/gerflor/virtuo-glue-down-30/

Gerflor Virtuo Glue Down 55 zum Kleben mit 0,55 mm Nutzschicht für Wohn- und Objektbereich.

https://www.bodenversand24.de/vinyl-designbelag/zum-kleben/gerflor/virtuo-glue-down-55/

Gerflor Virtuo Clic 30 zum Klicken mit 0,3 mm Nutzschicht für den Wohnbereich-

https://www.bodenversand24.de/vinyl-designbelag/zum-klicken/gerflor/virtuo-clic-30/

Gerflor Virtuo Clic 55 zum Klicken mit 0,55 mm Nutzschicht für Wohn- und Objektbereich.

https://www.bodenversand24.de/vinyl-designbelag/zum-klicken/gerflor/virtuo-clic-55-neu/

Passende Sockelleisten für jedes Dekor

Für alles Dekore aus der Virtuo Kollektion gibt es unabhängig von der Verlegeart immer jeweils die passenden Sockelleisten im gleichen Design. Die Montage ist genauso wie bei jeder anderen MDF Sockelleiste auch, einfach mit Klebstoff oder Befestigungs-Clips. Alternativ wären immer MDF Sockelleisten in weiß zu empfehlen, da diese zu jeder Farbe passen.

PUR+ Oberflächenvergütung bereits vorgefertigt

Die PUR+ Oberflächenvergütung, die die Kratzfestigkeit und die Fleckbeständigkeit verbessert, ist bereits auf den Virtuo Vinyl Bodenbelägen verarbeitet. Normalerweise kennt man das eher von natürlichen Bodenbelägen, wie zum Beispiel Linoleum. Da aber Vinyl Bodenbeläge auch elastisch sind wurde hier mitgedacht., das heißt man spart sich den Aufwand und das Material einer nachträglichen Versiegelung.

Auch in der Umweltverträglichkeit vorbeugend

Nicht nur in der Produktqualität, sondern auch in der Produktion wird professionell gearbeitet.

Bei der Herstellung werden nämlich auf alle Stoffe verzichtet, die nicht mit den REACH Richtlinien vereinbar sind.

Raumklima, so wie es sich gehört

Die Gerflor Virtuo Vinyl Bodenbeläge sind mit der Nota A+ ausgestattet. Gemäß der VOC-Verordnung bedeutet das: niedrige Emissionswerte und somit gute Raumluftqualität.

Vorteile:

– formaldehydfrei

– keine schädlichen Weichmacher

– 100 %recycelbar

– keine Schwermetalle

– lösungsmittelfrei

– geringe VOC-Emission

Fazit

Die neue Gerflor Virtuo Kollektion bietet jegliche Vorteile für die Ausstattung einer Wohnung im privaten Bereich oder die Verlegung in einem Ladengeschäft im Objektbereich. Genug Designs und Qualitäten für fast alle Einsatzbereiche.

Bestellen Sie sie sich jetzt kostenlose Muster zu Ihnen nach Hause. Wie das funktioniert? -> https://www.bodenversand24.de/musterbestellung

