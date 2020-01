Große Schuhe für Damen und Herren von schuhplus in Kaltenkirchen

Reichhaltige Auswahl an großen Schuhen in allen Stilrichtungen im Ohland-Park

schuhplus – Schuhe in Übergrößen in Kaltenkirchen im Ohland-Park öffnete im September 2019 seine Türen. Seitdem gibt es dort ein reichhaltiges Angebot an Damen – und Herrenschuhen ausschließlich in Übergrößen, welches ständig erweitert wird. Es gibt kaum eine Farbe, eine Form oder Stilrichtung, die dort nicht erhältlich wäre. Unabhängig davon, ob man es sportiv, klassisch oder ganz ausgefallen mag. Ob man Schuhe für den Alltag, die Freizeit oder bevorstehende Feste sucht – bei schuhplus in Kaltenkirchen gibt es mit Sicherheit den richtigen Schuh. Alle angebotenen Schuhe beschränken sich auf die Schuhgrößen 42 bis 46 für Damen und 46 bis 52 für Herren. Außerdem hält der Übergrößenhändler im Ohland-Park geeignetes Zubehör wie Einlegesohlen, Pflegemittel, Schnürsenkel oder Socken bereit.

Übergrößenhändler im Ohland-Park führt aktuelle Kollektionen für große Größen

Bei der Auswahl von sportlichen und eleganten Schuhen, Pumps, Sandaletten, Stiefeletten, Halbschuhen, Hausschuhen und vielem mehr erwartet den anspruchsvollen Kunden im Ladengeschäft von schuhplus – Schuhe in Übergrößen im Ohland-Park mitten in Kaltenkirchen selbstverständlich eine professionelle Beratung. Wer sich vor dem Besuch des XL – Stores in Hamburgs Speckmantel einen Überblick über das gesamte Sortiment machen möchte, ist eingeladen sich im Webshop schon einmal umzusehen. Das Kaki – Team von schuhplus freut sich auf viele Besucher.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

