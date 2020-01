Herrenschuhe in Übergröße – Großes Sortiment bei schuhplus

Hochwertige Herrenschuhe online bei schuhplus entdecken

Wer stilvolle Herrenschuhe in Übergröße sucht, ist bei Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergröße an der richtigen Adresse. Bei schuhplus erwartet sowohl Herren, als auch Damen ein großes Sortiment an hochwertigen und schönen Schuhen aller Art. Ob Sneaker, Sandalen, Arbeitsschuhe oder Boots für den Winter – Im Online Shop befinden sich zahlreiche Schuhe in Übergröße für jeden Anlass und jede Jahreszeit.

Bei schuhplus kommt jeder, der nach Schuhen in Übergröße sucht, auf seinen Geschmack. In Europas größtem Versandhaus für Schuhe in Übergröße erwartet Damen und Herren ein umfangreiches Sortiment an unterschiedlichen Schuhen. Für diejenigen, die ihre Schuhe lieber im Fachgeschäft kaufen wollen, gibt es deutschlandweit 3 stationäre Läden des beliebten Schuhfachhandels. Am Firmenhauptsitz in Dörverden lassen sich auf insgesamt 1100 qm Verkaufsfläche viele attraktive Herrenschuhe in Übergröße entdecken. Auch in Kaltenkirchen im Ohland-Park sowie im Saterland im Landkreis Cloppenburg befinden sich Filialen des beliebten Schuhfachhandels.

Herrenschuhe in Übergröße für jeden Stil

Der Fachhandel schuhplus bietet seinen anspruchsvollen Kunden ein ausgewähltes Sortiment an chicen und erstklassig verarbeiteten Schuhen. Stilbewusste Herren, die auf der Suche nach Schuhen in Übergröße sind, kommen bei schuhplus voll auf ihre Kosten. Bei Europas größtem Schuhfachhandel für Schuhe in XXL gibt es sowohl sportliche Halbschuhe sowie elegante Herrenschuhe in Übergröße für den besonderen Anlass. Herren, die sich gerne leger kleiden, finden bei schuhplus viele hochwertige Schuhe im sportiven Design. Ob von Adidas, Rieker oder von Sketchers – Im Online Shop erwartet modeinteressierte Herren eine große Auswahl schöner Schuhe in den Größen 46-54. Auch für Herren, die nach passenden Schuhen in Übergröße für einen besonderen Anlass suchen, hält schuhplus das passende Sortiment bereit. Egal ob in klassischem Schwarz, in schlichtem Braun oder in angesagter Lack-Optik – Bei schuhplus gibt es für jeden die perfekten Schuhe.

Große Herrenschuhe perfekt kombinieren

Stilbewusste Herren, die sich bequeme und stilvolle Schuhe in Übergröße wünschen, erwartet bei schuhplus ein vielfältiges Sortiment aktueller Schuh-Trends. Vom sportiven Sneaker bis hin zum winterlichen Stiefel ist bei schuhplus alles mit dabei. Um Herrenschuhe in Übergröße gekonnt in Szene zu setzen, ist richtiges Kombinieren gefragt. Zum sportiven Sneaker sehen lässig geschnittene Jeans, ein bequemer Hoodie und eine legere Bomberjacke besonders schön aus. Der modebewusste Herr, der mit seinen eleganten Business-Schuhe einen modernen Office-Look kreieren möchte, kombiniert seine Herrenschuhe in Übergröße mit einem gut sitzenden Sakko, einem schlichten Hemd und einer hochwertigen Anzughose. Ebenfalls schön kommen elegante Herrenschuhe zur Geltung, wenn sie mit einem legeren Jackett, einem stilvollen Pullover und einer dunklen Jeans kombiniert werden.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

Kontakt

schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 8909080

04234 8909089

presse@schuhplus.com

https://www.schuhplus.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.