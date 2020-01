Ihr KFZ Sachverständiger & KFZ Gutachter (KFZ-Gutachten)

Für den Raum Stuttgart, Nürnberg und München

Kommt es zu einem Unfall, der der zuständigen Kasko- oder Haftpflichtversicherung

gemeldet werden muss, dann ist ein KFZ Sachverständiger (bzw. ein Unfallgutacher oder

Schadengutachter) gefragt. Ein solcher Sachverständiger für den Raum Stuttgart, Nürnberg

und München hat dann die Aufgabe, je nach Schaden am Fahrzeug, ein Kurzgutachten, ein

Gutachten und einen Kostenvoranschlag für die anstehende Reparatur zu erstellen. Der KFZ

Gutachter und Unfallgutachter beschreibt in seiner Dokumentation genau den aktuellen Ist-

Zustand eines Fahrzeugs, alle Kosten zur Instandsetzung und den Wiederbeschaffungswert.

Natürlich arbeitet ein KFZ Sachverständiger bzw. ein Gutachter für KFZ nicht nur im Auftrag

von Versicherungen, sondern kann auch als Gutachter für private KFZ oder als Motorrad

Gutachter in Frage kommen. Beispielsweise dann, wenn ein Gutachten oder Kurzgutachten

zur Wertermittlung des eigenen Fahrzeugs gewünscht wird. Das kann beispielsweise dann

sinnvoll sein, wenn der private Wagen im Raum Stattgart, München oder Nürnberg verkauft

werden soll. Auch hier geht der KFZ Gutachter genauso vor wie der Schadengutachter oder

der Unfallgutachter. Er bewertet das Fahrzeug nach dem Ist-Zustand und berechnet die

Kosten eventuell nötiger Reparaturen. Ein Sachverständiger ermittelt so den tatsächlichen

Zeitwert des Fahrzeuges. Das gleiche Prozedere übernimmt der Motorrad Gutachter, wenn

es um Motorenkraft auf zwei Rädern geht. Auch hier wird nach gleichen Kriterien ein

Kurzgutachten, ein Gutachten und ein Kostenvoranschlag erstellt. Ein spezieller Bereich beim

KFZ Gutachter, Unfallgutachter, Motorrad Gutachter oder Schadengutachter ist der Motor

eines Fahrzeuges. In einigen Fällen ist hier für Versicherung oder für privates Interesse ein

eigenes Gutachten oder Kurzgutachten mit einem Kostenvoranschlag für eine Reparatur

nötig. Hierzu leitet dann ein Sachverständiger mit der Qualifikation eines KFZ Meisters eine

entsprechende Prüfung des Motors ein. Für ein KRAD ist in diesem Fall wieder der Motorrad

Gutachter zuständig.

Übrigens hat jeder, der einen Unfall zu beklagen hat, die Möglichkeit, selbst einen KFZ

Sachverständigen seiner Wahl hinzuzuziehen und muss sich nicht mit dem von der

Versicherung geschickten Schadengutachter begnügen. Ein entsprechender

Sachverständiger übernimmt dann objektiv die Einschätzung des Fahrzeuges. Das gilt

natürlich für den gesamten Raum Stuttgart, München und Nürnberg.

Ein Spezialgebiet für die Gutachter für KFZ ist die Erstellung von Gutachten oder

Kurzgutachten für Oldtimer. Ein Sachverständiger, der sich speziell auf die besonderen

Belange historischer Fahrzeuge spezialisiert hat, übernimmt dann die Einschätzung.

Auch hier geht es wieder darum, den aktuellen Ist-Zustand eines Oldtimers festzustellen und

um zu ermitteln, welche Reparaturen eventuell nötig sind. Zusammen mit der Einschätzung

erfolgt dann auch ein Kostenvoranschlag.

