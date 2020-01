Einer der führenden Drahtbiegeteile Hersteller im mittelständischem Bereich aus Deutschland hat sich dazu entschlossen den Anschaffungsprozess neuer 3-D Biegeautomaten zu beginnen.Es ist ein langjähriger Prozess, aber der Grundstein ist gelegt.Investitionen sind von unheimlicher Bedeutung für den Wachstum eines Unternehmens. Das ist auch ein Grundsatz den viele Betriebe verstehen. Viel mehr stellt sich die Frage in welche Richtung die Investitionen gesetzt werden sollten. In jedem Betrieb, vor allem im Mittelstand, gibt es hier und da Verbesserungsmöglichkeiten, Investitionsbedarf, Modernisierungsbedarf etc. Die wichtigste Überlegung und damit verbundene Entscheidung ist abzuwägen was für das Unternehmen am Wichtigsten ist. Welche Investition bringt den Meisten Nutzen? Was macht das Unternehmen attraktiver? Wie verbessern wir das gesamte Firmenbild? Wie sich hier schon herausstellt, ist die gesamte Analyse keine einfache Sache.Ein mittelständischer Drahtbiegeteile Betrieb aus Oberfranken hat es jedoch gewagt eine Entscheidung zu treffen wo der Investitionshammer zuschlagen soll. Der Geschäftsführer persönlich, als einziger Eigentümer der Gesellschaft, ist sich sicher. Die Produktion der Drahtbiegeteile ist am wichtigsten bzw. die Qualität des Endprodukts muss immer als erstes optimiert werden. Dieses Produkt spricht auf dem Markt für das Unternehmen. Der Investitionsprozess hat kaum begonnen und es wurden erst die ersten Produkte mit der neuesten 3D Technologie hergestellt und das Endergebnis kann sich definitiv sehen lassen.Hiermit, ist sich Herr Zecevic sicher, hat die DBS Drahtbiege Solutions, den besten Botschafter für das Unternehmen erreicht. Der Markt für Drahtbiegeteile in Deutschland wird nicht lange brauchen um zu erfahren dass es sich bei diesem Unternehmen um höchste Produktqualität mit außergewöhnlicher Präzision handelt. Wenn man dann noch die Auftragsbearbeitung und Liefertermine im Auge behält ist eine Umsatzsteigerung eigentlich schon vorprogrammiert. Diese wird natürlich dementsprechend auch dazu beitragen, noch weitre Investitionen in technisches Handwerk in der Zukunft zu tätigen.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

