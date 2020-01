Kastenwagen Fahrsicherheitstraining: Lernen wie der Kasten tickt

– erstes Fahrsicherheitstraining nur für Kastenwagen

– besser fahren, sicherer werden

– Training und kleines Kastenwagen-Treffen

Das Kastenwagen-Segment boomt. Keine andere Kategorie von Freizeitfahrzeugen verzeichnet ähnliche Zuwächse, obwohl die ganze Branche wächst. Ein Fahrsicherheitstraining speziell für Kastenwagen sucht man dennoch vergeblich. Das will das Team von Clever unterwegs jetzt ändern. Mit Unterstützung eines großen Automobilclubs bieten die Blogger jetzt ein Kastenwagen Fahrsicherheitstraining an. Das geht speziell auf die Bedürfnisse der Fahrer und die Besonderheiten ihrer Fahrzeuge ein. Die ersten beiden Termine sind am 1. und 2. Mai 2020 in Mainz. Außer dem reinen Fahrsicherheitstraining gibt es einen geselligen Abend und eine Übernachtung auf dem Trainingsgelände. Das Training gibt es bis zum 15. Februar zum Frühbucherpreis von 199 Euro.

„Wir waren selbst auf der Suche nach einem Fahrsicherheitstraining, um sicherer auf der Straße zu werden“, so Frauke Hewer, Bloggerin bei Clever unterwegs. „Aber bisher gab es nur Trainings entweder für Transporter oder für Wohnmobile. Dabei sind die Kastenwagen doch eigentlich eine eigene Klasse.“ Anstatt sich mit dem Standard-Training zufrieden zu geben, ergriff Frauke Hewer selbst die Initiative. Sie bietet nun die ersten zwei Termine für Kastenwagen-Fahrer an.

Theorie und Praxis für Kastenwagen Fahrer

Am 1. und 2. Mai gehen die ersten Fahrer ins Fahrsicherheitstraining auf dem Flugplatz Mainz-Finthen. Sie lernen dort eine ganze Menge aus Theorie und Praxis. Vor allem das Üben außerhalb des fließenden Verkehrs hat einen hohen Stellenwert. Denn schließlich fährt ein Kastenwagen ganz anders als ein Pkw. Und darauf sollten Fahrer vorbereitet sein. Ein Kastenwagen Fahrsicherheitstraining zeigt ihnen, wo die eigenen und die Grenzen des Fahrzeugs liegen. So können die Teilnehmer Gefahrensituationen praktisch kennenlernen und einstudieren, wie man richtig reagiert.

Übung macht den Meister

Denn egal, ob es ums richtige Bremsen oder Einparken geht: Übung macht den Meister. Genau das ist ein wichtiger Bestandteil des Kastenwagen-Fahrsicherheitstrainings. Unter professioneller Anleitung lernen die Teilnehmer, wie man richtig einparkt, ausweicht oder bei Nässe bremsen muss. Viele von ihnen erleben in solchen Situationen das erste Mal, wie das ABS eingreift oder wie der Hausrat in Bewegung gerät.

Um das Training perfekt zu machen, hat das Team von Clever unterwegs ein Paket geschnürt: darin ist neben dem reinen Fahrsicherheitstraining auch ein gemütlicher Abend mit Gleichgesinnten und eine Übernachtung im eigenen Fahrzeug direkt auf dem Trainingsgelände enthalten.

Alle Infos zum Fahrsicherheitstraining gibt es hier. Dort ist auch eine Online-Buchung möglich.

Clever unterwegs ist ein Blog über das Leben mit Clever Vans. Frauke und Michael sind mit ihrem Clever Celebration unterwegs. Sie zeigen, was für das Leben im Kastenwagen nützlich ist. Außerdem erzählen sie über ihre Reisen im Clever Van und was es bei Clever Vans an Neuheiten gibt.

Kontakt

Clever unterwegs

Dr. Frauke Hewer

Finkenweg 10

65582 Diez

49 6432 988613

frauke@clever-on-tour.de

https://www.clever-on-tour.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.