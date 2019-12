Keine Angst vor dem Ruhestand

Mülheimerin bietet Coachings für Frauen auf dem Weg zum neuen Lebensabschnitt

Ruhestand – Ein Wort, ein Ereignis, das in jedem Menschen ganz unterschiedliche Emotionen hervorruft. Es gibt jene, die diesen Tag herbeisehnen. Ruhe! Endlich nicht mehr arbeiten, endlich genau das tun können, was man möchte. Und viele Frauen, erleben den Ruhestand dann auch genauso wunderbar und befreiend, wie erhofft.

Aber was ist mit all den anderen Frauen, mit denen, die es eiskalt erwischt oder die schon lange Angst vor genau dieser Zeit haben? Auf einmal fehlt jegliche Struktur, man wird nicht mehr gebraucht und die Kolleginnen fehlen. Wie denn nun weitermachen? Zum alten Eisen gehören. Wie finde ich denn meinen eigenen Tagesablauf mit einer Balance aus Unternehmungen und Erholung, wie komme ich zur Ruhe oder manchmal noch viel wichtiger: wie komme ich wieder in Schwung?

Genau da setzen die Coachings der Mülheimerin Britta Arndt an. „Ich schaue mit der Klientin genau hin, was ihr in dieser Phase Angst macht, was ihr gut tun würde und wie sie den neuen Lebensweg mit Freude gestalten könnte.“ Unterstützt werden die Frauen mit Ideenreichtum, Know how und Empathie und so werden gemeinsam Strategien entwickelt, um die Sorge vor fehlender Bestätigung oder Struktur aufzulösen und in Vorfreude auf die freie Zeit umzuwandeln.

Eine Besonderheit der Coachings von Britta Arndt ist die Möglichkeit, des „Walk & Talks“, der Coaching-Einheiten im Gehen in der Natur. Die Bewegung an der frischen Luft tut Körper und Seele gut und setzt neue Impulse frei. Ein spannendes Erlebnis, bei dem Frau sicher mit Schwung in den Ruhestand starten kann.

Britta Arndt – Von Frau zu Frau. Coaching Beratung Netzwerken

Kontakt

Britta Arndt

Rathenaustraße 7

45470 Mülheim

015127094486

von.frau.zu.frau.coaching@gmail.com

http://www.von-frau-zu-frau-coaching.com

