Kettner Edelmetalle spendet 10.000 Euro an den Verein „mit Krebs Leben e.V“,

denn Gesundheit ist das wertvollste Kapital.

Wer so wie Dominik Kettner unvermittelt mit einer lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert wird, weiß jede Art von Hilfe zu schätzen. Plötzlich bestimmen unbekannte Ängste, Sorgen und Belastungen den Alltag. Wer gleichzeitig während seines Berufslebens den verantwortlichen Umgang mit Kundenvermögen praktiziert, ist um so dankbarer für eine verantwortungsvolle Hilfe in dieser speziellen Lebenssituation. Dominik Kettner wurde die Hilfe der Menschen zuteil, die wenig später den Vereins „mit Krebs Leben e.V.“ gründeten. Er spürte, dass es Personen gibt, die in solch schweren Situationen zur Seite stehen und professionell beraten. Denn, und das wissen wir alle: Gesundheit ist das wichtigste Gut.

Persönlich danken und Andere zur Hilfe animieren

Anlässlich einer kleinen Feierstunde überreichte der Geschäftsführer und Unternehmensgründer Jürgen Kettner, zusammen mit seinem Sohn Dominik Kettner, einen Spendenschenk über 10.000 Euro. Dominik ist ebenfalls Geschäftsführer des Unternehmens „Kettner Edelmetalle“ und Buchautor des Bestsellers „Masterplan Edelmetall“. Bei dem Verein handelt es sich um einen Förderverein, der betroffenen Patienten schnell und unkompliziert qualifizierte psychosoziale Krebsberatung anbietet. Die Mitglieder sind speziell ausgebildet und zeigen Wege, besser mit dem Krebs und dieser besonderen Situation umzugehen. Die Beratung wird zu 100% aus Spenden finanziert. Jeder eingenommene Euro fließt direkt in die Arbeit des Vereins, betonte Dr. Rupert Kubon, der 1. Vorsitzende bei der Scheckübergabe. Der Verein sei noch sehr jung, trotzdem schon komplett ausgebucht und stark frequentiert, betonte die Schriftführerin des Vereins, Gräfin Angela La Rosee. Dr. Kubon ergänzte, dass eine Mitgliedschaft schon ab 30 Euro möglich sei. Weitere Informationen zum Verein erhalten Sie auf dessen Internetseite www.mitkrebsleben-sbh.de „Mit dieser Spende möchten wir unseren persönlichen Dank aussprechen und andere Menschen animieren, diese wichtige Arbeit ebenfalls zu unterstützen.“ kommentierten Vater und Sohn Kettner die Scheckübergabe. Alle Informationen zu den Produkten und Angeboten des Unternehmens finden Sie auf der Internetseite www.kettner-edelmetalle.de oder im eigenen Youtube-Kanal www.youtube.com/c/KettnerEdelmetalleTV

Kettner-Edelmetalle zählt zu einem der renommierten und gleichzeitig günstigen Edelmetall-Händlern im Internet. Das Generationsunternehmen ist spezialisiert auf Sammler- und Anlagemünzen und Barren aus Gold, Silber, Platin und Palladium. Mit über 30 Jahren Erfahrung im Handel von Edelmetallen überzeugt Kettner-Edelmetalle bereits über 50.000 Kunden im Online-Shop und im Tafelgeschäft in den Filialen in Boxberg und Villingen-Schwenningen.

Kontakt

Kettner Edelmetalle

Wolfgang Jung

Fasanenweg 19

97944 Boxberg

+49 (0) 6631 / 795 – 0

jung@team-digital.de

http://www.kettner-edelmetalle.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.