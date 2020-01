Kinderwagen INDY Sport: Optimale Belüftung und viel Kopffreiheit

Der Premium-Kinderwagens von GESSLEIN überzeugt durch praktische Features und einen modernen Look

Belüftung an heißen Tagen, mehr Kopffreiheit für größere Kinder und ein moderner Look – das sind die drei wichtigsten Vorteile des neuen INDY-Sport. Im Verdeck lässt sich durch einen Reißverschluss ein Sicht- und Lüftungsfenster öffnen. Gleichzeitig verlängert sich dadurch das Verdeck nach vorne und bietet zusätzlichen Sonnenschutz. Insgesamt ist das Verdeck etwas höher und bietet mehr Kopffreiheit. Der komplette Verdeckrücken ist abnehmbar, ein integriertes Netz dient dann als Herausfallschutz. Die Sitzfläche hat seitliche Netzeinsätze und einen Lüftungskanal mit Netzeinsatz im Sitzrücken, so dass die Luft besser zirkulieren kann und das Kind weniger schwitzt. Ist dies nicht gewünscht, legt man einfach die Loop-Einlage aus hygienischem, weil feuchtigkeitsabsorbierenden Cellpur-Material in den Sitz und deckt dadurch die Lüftungsnetze ab.

Durch ihr Wendedesign sorgt die Loop-Einlage für ein optisches Highlight des INDY Sport: Komplett uni wie der Außenstoff oder – teils auffällig -gemustert mit Sternen, Blumen oder Schlangenprint – einfach Loop umdrehen und der Wagen erhält einen neuen Look!

Durch den sichtbaren Aluminiumbügel im Verdeck und an der Fußstütze und die glatte Stoffbespannung erhält der neue INDY-Sport einen cleanen und modernen Look. Leicht, praktisch und kompakt: INDY-Sport lässt sich im Ganzen falten und so unkompliziert wie ein Buggy transportieren.

GESSLEIN-Produkte erleichtern Familien den Start in einen neuen und spannenden Alltag und wachsen mit dem Kind und seinen Bedürfnissen. Seit drei Generationen konzentriert sich das Familienunternehmen GESSLEIN auf die Herstellung hochwertiger Kinderwagen und Buggys. Gegründet wurde die Firma GESSLEIN 1950 im kleinen Ort Mannsgereuth in der bayerischen Gemeinde Redwitz, wo sich auch heute noch der Firmensitz befindet. Bereits in den 1940er Jahren entwickelte Firmengründer Georg Gesslein den weltweit ersten Kombikinderwagen aus Peddingrohr. Mit dem Panorama-Kinderwagen, für den es Patente in 16 Ländern besaß, erlangte das Unternehmen in den 1960er und 1970er Jahren internationale Bekanntheit.

Heute gehört GESSLEIN zu den führenden Herstellern von Kinderwagen in Deutschland. Die Textilausstattung der Kinderwagen sowie die Verdecke werden komplett von Hand genäht und sind „Made in Germany“.

