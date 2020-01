Kletterhalle Duisburg: Klettern am Kilterboard | einstein Boulderhalle

Neueinführung im Trainingsbereich der Duisburger Boulderhalle

Seit Anfang Januar haben Duisburger Kletterfans nun einen weiteren Grund, das Wintertraining wieder aufzunehmen.

Die Ausstattung mit einem Kilterboard – einer exklusiven Klettertrainingswand aus den USA – stärkt die Einstein Boulderhalle in ihrer Position als Treffpunkt für leistungsorientierte Klettersportler in NRW.

Neben den drei anderen „Systemwänden“, einem Hangelparkours, Klimmzugstangen, Campus-Boards, Griffbrettern und ähnlichen Spielerien, vervollständigt das Kilterboard nun das Arsenal des Trainingsbereichs der einstein Boulderhalle.

Die Neigungsverstellbare Wand des Kilterboards fährt mit beleuchteten Griffen auf und kann über eine spezielle App angesteuert werden, um definierte Kletterrouten anzeigen zu lassen.

So können tausende von Routen gebouldert werden, welche von Kletterern aus der ganzen Welt erschaffen wurden. Nicht nur Menschen aus den USA oder Japan haben Zugriff zu einem Kilterboard – Jetzt können sich auch die Duisburger Boulderer verewigen und spannende Bewegungsprobleme an der leuchtenden Wand des Kilterboards erschaffen.

Die ausgedachten Kletterkreationen können Sie bequem per App hochladen, nachdem sie die Routen bei einer Bouldersession ausprobiert haben.

Im März 2019 wurde die Einstein Boulderhalle in Duisburg eröffnet. Mit ihren fast 1800 m² Kletterfläche ist sie eine der größten Boulderhallen in NRW und in ganz Deutschland. Sie fragen sich, was Bouldern überhaupt ist?

Bouldern beschreibt das Klettern in Absprunghöhe bis 4,5 Meter Höhe.

In Städten wird das Bouldern oft auch in speziellen Hallen angeboten: künstliche Wandstrukturen – und sich darunter befindende Fallschutzmatten – ermöglichen es, dem hektischen Alltag zu entfliehen und sportlichen Ausgleich zu schaffen.

Die einstein Boulderhalle Duisburg sieht sich als eine neuartige Kletter- und Trainingseinrichtung mit vielseitigem Angebot für kletterbegeisterte Menschen in NRW. Natürlich mit viel Spaß und einigem an Leidenschaft für den Klettersport.

