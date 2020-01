Kompetenzpartner: Wirtschaftsförderung Nürnberg

„Wirtschaftsförderung Nürnberg, übernehmen Sie!“

Unsere Mission: Wir setzen uns ein. Für die Unternehmen vor Ort. Für einen attraktiven Wirtschaftsstandort. Und dafür, dass Nürnberg in den Köpfen ist. Wir machen die Trends aus, von denen Nürnberg in Zukunft profitiert, und stellen gezielt Weichen.

Was uns antreibt ist ein lebenswertes Nürnberg. Dafür leisten wir unseren Beitrag und gehen – wenn es sein muss – auch über die lange Distanz. Das wollen wir für die Unternehmen in Nürnberg erreichen:

-Service: Wir binden die Unternehmen vor Ort und siedeln neue Unternehmen an

-Standortqualität: Wir steigern die Attraktivität des Wirtschaftsstandorts Nürnberg

-Sichtbarkeit: Wir erhöhen den Bekanntheitsgrad Nürnbergs als zukunftsfähiger, lebenswerter und urbaner Standort

Nah an den Nürnberger Unternehmen mit Service und Beratung

Die Wirtschaftsförderung Nürnberg ist Ansprechpartner für alle Unternehmen in Nürnberg. Wir haben ein offenes Ohr für alle wirtschaftlichen Belange. Wir arbeiten kontinuierlich an unserer Service-Qualität. Gerne unterstützen wir auch Sie bei Ihrem Anliegen! Zu wichtigen Themen bieten wir zudem laufende, kostenfreie Beratungen für Nürnberger Unternehmen an, zum Beispiel zu

-Existenzgründung und Wachstum

-Innovationen im Unternehmen

-Finanzierung und Förderung

-Ressourcen- und Energieeffizienz sowie Erneuerbare Energien im Unternehmen

Beispiel gefällig? Bei unseren Beratungstagen Ressourcen- und Energieeffizienz kommen Experten zu Ihnen ins Unternehmen, bewerten den Bestand und schlagen Ihnen ganz konkrete Maßnahmen zur Verringerung von Ressourcen- und Energieverbrauch vor. Vielfach sind das kostenfeie Maßnahmen oder Maßnahmen mit relativen Investitionskosten, die sich aber schnell amortisieren.

Mit dem Blick in die Zukunft: Strategien und Maßnahmen an den Stellschrauben des Wirtschaftsstandorts

Die richtigen Rahmenbedingungen am Wirtschaftsstandort Nürnberg sind wichtig. Infrastruktur, Innovationskraft, Image, Verfügbarkeit von Fachkräften, etc. All das muss passen, damit es den Nürnberger Unternehmen gut geht. Eine Umfrage bei den Nürnberger Unternehmen vom Herbst 2019, an der knapp 600 Unternehmen teilgenommen haben, hat uns dies erneut bekräftigt. Wir werden daher tätig, zum Beispiel in den Bereichen:

-Ausbau von Forschung und Entwicklung

-Starke Branchen- und Technologiecluster in Nürnberg

-Startup-Mentalität und Gründertum

-Entwicklungsstrategien für relevante Wirtschaftsbranchen

-Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur

-Strategische Entwicklung der Gewerbeflächen am Standort

-Fachkräftemarketing

Was die Wirtschaftsförderung ( www.wirtschaftsblog.nuernberg.de) sonst noch für Unternehmen tut, die sich Nürnberg als Standort gewählt haben, zeigt der aktuelle Blogbeitrag:

https://wirtschaftsblog.nuernberg.de/2020/01/07/wirtschaftsfoerderung-nuernberg-macht-region-u-unternehmen-stark/

Die Wirtschaftsförderung Nürnberg ist die erste Ansprechpartnerin für Investitionen, Unternehmen und Existenzgründungen. Hier wird Ihnen kompetente Beratung und tatkräftige Unterstützung bei Ihrem Projekt in Nürnberg geboten. Das Kompetenzfeld reicht von Standort-Expertise, Unterstützung bei Unternehmensansiedlungen, -erweiterungen und -gründungen, Förderung der Infrastruktur, Fachkräftesicherung und Fachkräftemarketing über Innovationsförderung bis zum City Management. Gemeinsam mit anderen Dienststellen der Stadtverwaltung verbessert die Wirtschaftsförderung kontinuierlich die Rahmenbedingungen am Wirtschaftsstandort Nürnberg.

