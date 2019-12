Kontakt zu Unterbewusstsein und Körperweisheit mit Hilfe von Pendeln und Tensoren

Vom 16.12.2019 bis 14.1.2020 gibt es bei Abaton Vibra auf alle Pendel und Tensoren 15% Rabatt. Diese feinen Instrumente knüpfen den Kontakt zu Unterbewusstsein und Intuition.

Ein Pendel oder auch ein Tensor kann genau das sichtbar machen, was sonst vielleicht nur ein vages Gefühl oder eine dumpfe Ahnung bleiben würde. Oder vielleicht nicht einmal das.

Die Vorstellung, in Verbindung mit dem eigenen Unterbewusstsein und der ganz persönlichen Körperweisheit zu sein ist sicherlich ein spannender, faszinierender Gedanke. In Verbindung mit dem Unterbewusstsein zu stehen und mit dem, was gerne Intuition genannt wird oder auch Bauchgefühl. So könnte man Antworten auf Fragen finden, die sonst zum Grübeln bringen, womöglich sogar ratlos und einfach unsicher fühlen lassen. Und manche Fragen würden sich vielleicht auch gar nicht mehr stellen, weil die Antwort schon da ist. Lebensmittelallergiker nutzen das Pendel beispielsweise, um Unverträglichkeiten auszupendeln. Andere Menschen spüren mit Tensor oder Pendel Wasseradern auf. Das Pendel hat die Kraft, Antworten sichtbar zu machen, die wir unterbewusst und damit un-bewusst bereits in uns tragen. Und Tensoren können das auch. Heiler und Psychologen wissen das. Und sie nutzen diese feinen Instrumente gerne zur Erstellung von Diagnosen.

Abaton Vibra bedeutet „Schwingungen des Allerheiligsten“. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

