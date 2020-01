KRAUSE Gelenkleitern – Echte Alleskönner für Heim, Handwerk und Industrie

Die erste Wahl, wenn es um hohe Flexibilität bei Leitern geht, sind Gelenk- und Universal-Gelenkleitern.

Mit einer Arbeitshöhe von bis zu 6,05 m und ihren innovativen Details sind sie die optimale Steiglösung für den Innen- und Außenbereich und bieten sehr viele Einsatzmöglichkeiten. Durch das integrierte Gelenkpaar werden sie schnell zusammengelegt und können platzsparend transportiert sowie verstaut werden.

Ob als Anlege-, Stehleiter oder Arbeitsbühne – Gelenkleitern bieten immer eine sichere Lösung

Je nach Modell können Gelenkleitern in zwei oder drei Aufstellvarianten zum Einsatz kommen. Sie können als Anlegeleiter, als Stehleiter und als Arbeitsbühne genutzt werden. Der Hersteller KRAUSE aus dem hessischen Alsfeld bietet eine umfangreiche Gelenkleitern-Auswahl. Die Sprossen-Gelenk-Universal-Leiter der STABILO-Reihe lässt sich beispielsweise ab einer Sprossenanzahl von 4 x 3 Sprossen bequem in drei Aufstellvarianten nutzen und bietet dadurch ein extrem großes Anwendungsgebiet. Das patentierte Sicherheitsrastgelenk mit Einhandbedienbügel, das SpeedMatic-System, ermöglicht die komfortable, einhändige Bedienung des Gelenkpaares. Die Sprossen sorgen mit ihrer Tiefe von 30 mm und ihrer Profilierung rundum für sicheren Stand auf der Leiter, zusätzliche Sicherheit bietet außerdem der optionale Einsatz der Combi-Tritt/Ablage. Zwei breite Quertraversen mit rutschhemmenden Fußkappen, bei KRAUSE SafetyCap genannt, gewährleisten den optimalen Stand der Gelenkleiter. Die Holme aus Alu-Pressprofil weisen eine zusätzliche Kantenverstärkung für maximale Stabilität auf. Mit dem optional erhältlichen Plattformset wird die Leiter im Handumdrehen um eine sichere und komfortable Arbeitsbühne ergänzt. Auch bei längeren Tätigkeiten ist sie damit der perfekte Partner für sicheres und ermüdungsfreies Arbeiten.

Treppengängig, höhenverstellbar und dabei leicht zu bedienen

KRAUSE setzt bei allen Produkten auf eine mehr als 100-jährige Erfahrung in der Entwicklung von Steigtechnik. Einige Gelenkleitern sind dank patentiertem ClickMatic-System teleskopartig höhenverstellbar und lassen sich mit wenigen Handgriffen für den Einsatz auf Treppen und Absätzen anpassen. Das System kann mithilfe eines Knopfes entriegelt werden und ermöglicht das Verstellen der einzelnen Holme in der Höhe. Es rastet an der gewünschten Position wieder ein und bleibt fixiert bis zur erneuten, manuellen Lösung. So kann auch in komplizierten Arbeitssituationen perfekt und sicher gearbeitet werden. Noch mehr Einsatzvielfalt bieten die, in einigen Modellen serienmäßig integrierten, Holmverlängerungen. KRAUSE nennt diese Innovation das „IntegratedTele-System“. Stufenlos verstellbar gleichen sie schnell und unkompliziert Unebenheiten wie Treppenstufen, Absätze oder Höhenunterschiede im Gelände aus. Das System ermöglicht den Einsatz der Gelenkleiter auch in verwinkelten Bereichen wie Treppenhäusern oder auf unebenen Böden.

Eine für Alle, die Sprossen-Gelenk-Combileiter

Das absolute Allround-Talent dieser Produktgruppe ist die STABILO Professional Sprossen-Gelenk-Combileiter. Sie kann als Anlegeleiter, Vielzweckleiter oder Doppel-Stehleiter, als zwei separate Doppelstehleitern und als Arbeitsbühne zusammen mit dem optional erhältlichen TeleBoard genutzt werden. Die Leiter ist treppengängig und verfügt ebenfalls über das SpeedMatic-System für eine einhändige Bedienung des Gelenkpaares. Zusätzlich hält bei diesem Produkt der automatisch einrastende Sperrhebel, das AutoSnap-System, die Leiter beim Anpassen in der Höhe sicher an der Sprosse. Das breite Produktportfolio im Bereich der Gelenkleitern ist ein weiterer Beweis für die vielen innovativen Komfortmerkmale der KRAUSE-Leitern. Am besten Sie überzeugen sich über das komplette Produktspektrum unter: www.krause-systems.de

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 100-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn, Russland und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

