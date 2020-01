Kreuzband-Operation oder Physiotherapie – was der Patient wissen muss

Spannende Themen aus der Gelenk-Medizin beim großen BVASK-Kongress

Patienten fragen nach einem Riss des vorderen Kreuzbandes häufig, ob sie das operieren lassen oder eher zur Physiotherapie gehen sollen. Die Antwort der Ärzte ist so verschieden, wie die verfügbaren Studien dazu und die daraus abgeleiteten Erfolgsraten in der Kreuzbandchirurgie. Warum es so große Differenzen gibt und was zu empfehlen ist, erläutert Dr. Ralph Akoto auf dem 30. Kongress des Berufsverbandes für Arthroskopie.

Grundsätzlich reißt das vordere Kreuzband häufiger als das hintere. Besonders groß dafür ist die Gefahr in Sportarten mit schnellen Richtungswechseln, wie Fuß-, Hand- Basketball, Judo, Kampfsport oder Ski alpin. Frauen haben ein höheres Risiko für einen Kreuzbandriss als Männer. Sie haben ein breiteres Becken, häufig eine leichte funktionelle X-Bein-Stellung, andere hormonelle Einflüsse und zeigen in Sprunganalysen zum Beispiel ein ungünstigeres Landungsverhalten (Männer gehen mehr in die Hocke). Absolut gesehen gibt es beim Kreuzbandriss aber mehr männliche Patienten, weil es in den entsprechenden Sportarten mehr männliche Athleten gibt. Betroffen sind meist junge sportliche Menschen zwischen 15 und 25 Jahren, aber auch schon 8Jährige oder Menschen über 60 können sich einen Riss des vorderen Kreuzbandes zuziehen. Rund 30 Prozent der Betroffenen haben zusätzlich einen Meniskus-Riss, der genäht werden muss.

Dr. Ralph Akoto, Leitender Oberarzt am chirurgisch-traumatologischen Zentrum im AK St. Georg, Hamburg hat mit seinem Team viele Studien zur Kreuzbandchirurgie verglichen. Akoto: „Die Studien kommen vor allem aus zwei Gründen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Erstens sind die Messmethoden sehr unterschiedlich. Zweitens kann man in der Qualität der Operationen sehr große Unterschiede sehen. Wenn ich ein schlecht operiertes Kreuzband mit der Heilung in der Physiotherapie vergleiche, kommt natürlich nahezu das Gleiche heraus. Es dauert 6-7 Jahre, eine Kreuzband-OP so zu erlernen, dass man es gut kann!“

Im Durchschnitt reißt nach einer Operation innerhalb der nächsten fünf Jahre bei rund 6 Prozent der Patienten das Kreuzband erneut. Bei 12 Prozent reißt in diesem Zeitraum das Kreuzband auf der Gegenseite. Bei 16 bis 18jährigen jungen Männern im hochklassigen Fußball erleiden sogar bis zu 25 Prozent aller Patienten im ersten oder zweiten Jahr nach der OP einen erneuten Riss des Kreuzbandes.

Sollte angesichts dieser Zahlen operiert werden?

„Ja“, sagt Akoto, „aber nicht uneingeschränkt“. Zuerst müsse man sich fragen, wie alt ist der Patient, wie aktiv führt er einen Sport oder seinen Alltag aus. Kurz: hilft ein Kreuzbandersatz dem Betroffenen oder nicht?

Dr. Akoto: „Ein 18jähriger Fußballer beispielsweise, dem Verschleißerscheinungen drohen und der aktiv seinen Sport weiter betreiben will, sollte sich unbedingt operieren lassen.“

Erstens hilft ein neues stabiles Kreuzband, weitere Verletzungen, wie zum Beispiel einen Meniskus-Riss, zu vermeiden. Zweitens senkt die OP das Risiko für einen vorzeitigen Verschleiß, zum Beispiel Arthrose. Drittens wird von den Patienten hinterher nicht so oft von einer Instabilität berichtet, wie nach einer Physiotherapie. Je besser und genauer die Messmethoden, desto besser schneidet eine Operation gegenüber der Physiotherapie ab, berichtet Akoto.

Bei älteren Patienten zwischen 40 und 60 Jahren, lohnt es sich aber auch durchaus, den Riss lange ausheilen zu lassen und konservativ in der Physiotherapie zu behandeln. Wenn der Betroffene sanften Sport ausübt, seinen Alltag anpassen kann und kein Gefühl der Instabilität hat, kann man auf eine OP verzichten. Verschleißerscheinungen schreiten in diesem Alter nicht mehr so schnell fort bzw. führen nicht zu solch großen Beeinträchtigungen.

Mehr Spannendes aus Medizin und Gesundheitspolitik

Der Berufsverband für Arthroskopie e.V. vertritt die fachlichen und politischen Interessen arthroskopisch tätiger Ärzte (Orthopäden und Chirurgen) in Deutschland. Ziel ist es, alle Patienten nach dem modernsten Stand der Medizin versorgen zu können.

Kontakt

Berufsverband für Arthroskopie

Kathrin Reisinger

Breite Straße 96

41460 Neuss

0157 81777 698

presse@bvask.de

http://www.bvask.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.