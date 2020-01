Leawo startet die Januar-Aktion 2020 mit Spotify Music Converter Gratis und bis zu 50% Sonderangebot.

Das Ultimative DRM-Entfernungsprogramm und DRM-Medienkonverter.

Zusammenfassung: In der Januar-Aktion 2020 bietet Leawo den Spotify Music Converter kostenlos für die Konvertierung von Spotify-Liedern und bis zu 50% Rabatt auf Sonderangebote für das Konvertieren, Herunterladen, Abspielen, Bearbeiten und Brennen von Video und Audio.

Shenzhen, China – 31. 01. 2020 – Leawo Software, ein führender Entwickler und Anbieter von Multimedialösungen, bietet ab Januar 2020 mit dem Spotify Music Converter eine Werbeaktion an, die von 40% bis 50% Rabatt auf Sonderangebote und 30% Rabatt auf den Site-Gutscheincode gewährt. Diese Aktion läuft vom 15. Januar bis zum 15. Februar. Diese Promotion bezieht sich hauptsächlich auf Produkte der Tunescopy-Serie, die in Form von Geschenken, Sonderangeboten und speziellen Medienpaketen angeboten werden. Wenn Benutzer etwas anderes kaufen möchten, ist es empfehlenswert, den Gutscheincode zu verwenden.

Der detaillierte Inhalt dieser Werbeaktion umfasst die folgenden Punkte:

1. Giveaway: 1-Jahres-Lizenz von Spotify Music Converter sowohl in der Windows- als auch in der Mac-Version völlig kostenlos. Mit dem Tool können Spotify-Lieder in ein gängiges, mit Musikabspielgeräten kompatibles Format konvertiert werden, so dass die Lieder auf beliebigen Medienabspielgeräten und mobilen Geräten abgespielt werden können.

2. 50% Rabatt auf das All-in-One-Bundle: Ein 13-in-1-Medienpaket, das Menschen dabei hilft, Videos herunterzuladen und zu konvertieren, Blu-ray/DVD zu kopieren, zu konvertieren und zu brennen, iOS-Daten zu übertragen und iTunes-Videos/Musik/Audiobücher zu konvertieren.

3. 40% Rabatt auf Utilities: einschließlich iTunes Video Converter für die Konvertierung von m4V-Video und iTunes Music Converter für die Konvertierung von M4P-Musik und Audiobook Converter für die Konvertierung von M4B-, AA- und AAX-Dateien sowie 4-in-1-Medienpaket für vor allem die Konvertierung

4. 30 % Rabatt auf den Sitewide Coupon Code: Jeder Kauf bei Leawo.de, der nicht in die oben genannten Sonderangebote eingebunden ist, ist während dieses Aktionszeitraums mit einem Rabatt von 30 % erhältlich.

Benutzer können ein Giveaway erhalten, indem sie sich mit Name und persönlicher E-Mail-Adresse registrieren und dann auf der Aktionsseite auf „Jetzt Kaufen“ klicken und Sonderangebote erhalten, indem sie auf “ Jetzt kaufen“ klicken und dann persönliche Informationen ausfüllen, um den Code zu erhalten. Es ist zu beachten, dass der Lizenzcode innerhalb des Aktionszeitraums aktiviert werden muss. Sonderangebote sind in einer Lizenz auf Lebenszeit erhältlich, aber das Werbegeschenk ist nur in einer 1-Jahres-Lizenz. Wenn die Leute an anderen Artikeln wie dem Leawo Video Converter interessiert sind, können sie auf die Kaufseite des Artikels gehen und die richtige Version (für Windows/für Mac) und die entsprechende Lizenz (1-Jahres-Lizenz/lebenslange Lizenz) wählen, dann auf „Jetzt auschecken“ in den Warenkorb klicken, dann „LEAWO-30PCT-OFF in den Gutscheincode einfügen und schließlich das Register per E-Mail erhalten.

Um mehr über diese Aktion zu erfahren, bitte hier klicken.

Leawo ist ein professioneller Anbieter für multimediale Lösungen, spezialisiert sowohl auf das Aufbereiten und Verteilen von Medien über das Internet als auch für den Alltag. Unsere Produktpalette umfasst PC-Produkte wie z.B. DVD-, Video-, Flash- und PowerPoint-Konverter bis hin zu Produkten für Apple, wie z.B. Flash-, DVD- und Videokonverter. Diese Produkte sind weltweit und in Englisch, Japanisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch und immer mehr in Deutsch erhältlich, sowohl für Microsoft Windows und Apple OSX. Die Zukunft fest im Blick, wird Leawo immer das Beste geben, um seinen Kunden weltweit sowohl erstklassige, vielfältige und leicht zu bedienende Software als auch Unterstützung zukommen zu lassen.

