LOT POLISH AIRLINES EHRT ROBERT LEWANDOWSKI

Der Fußballstar Robert Lewandowski erhielt am 2. Februar 2020 die prestigeträchtige Auszeichnung „Fußballer des Jahres“ der polnischen Fachzeitschrift „Pilka Nozna“ (deutsch: „Fußball“) von LOT Polish Airlines.

Der Stürmer des FC Bayern München wurde von der polnischen Fachzeitschrift „Pilka Nozna“ zum Fußballer des Jahres gewählt. Stellvertretend für die polnische Fußballnationalmannschaft nahm der Kapitän ebenso die Auszeichnung für die beste Mannschaft des Jahres von den Vorstandsmitgliedern von LOT Polish Airlines Katarzyna Piskorz und Stefan Malczewski entgegen.

Star Alliance Mitglied LOT Polish Airlines unterstützt schon seit vielen Jahren polnische Sportler und ist unter anderem die offizielle Fluggesellschaft der polnischen Olympiamannschaft. In diesem Jahr nahm LOT Polish Airlines zusammen mit ihrer Muttergesellschaft, der Polish Aviation Group (PGL), zum ersten Mal an der renommierten alljährlichen Galaveranstaltung der Sportzeitschrift „Pilka Nozna“ teil. Die seit 1973 stattfindende Veranstaltung fördert Sportler und sportliche Aktivitäten in Polen.

LOT Polish Airlines ist eine moderne Fluggesellschaft mit umfassendem Streckennetz in Europa, Zentralasien, dem Mittelmeerraum sowie zahlreichen Langstreckenzielen. Sie gehört zur Polish Aviation Group (PGL). 2019 beförderte LOT Polish Airlines 10,1 Millionen Passagiere auf über 131.000 Flügen. Insgesamt umfasst das Angebot mehr als 120 Strecken weltweit. Auf der Langstrecke fliegt LOT Polish Airlines ab dem Heimatdrehkreuz Warschau nonstop in die USA, nach Kanada, China, Japan, Südkorea, Singapur, Indien und Sri Lanka. Die polnische Fluggesellschaft erhöht konsequent die Frequenz ihrer Flüge und stärkt damit ihre Position auf dem europäischen Markt. Auf ihren Langstreckenflügen setzt LOT ausschließlich den Boeing 787 Dreamliner ein, eines der modernsten und geräumigsten Fluggeräte der Welt. Im Jahr 2019 feierte die polnische Fluggesellschaft ihr 90-jähriges Bestehen. LOT Polish Airlines ist die international bekannteste Marke Polens.

