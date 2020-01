M.N. Rhein Main Immobilien & Management – die moderne Hausverwaltung

Wiesbadener Hausverwaltung arbeitet mit modernsten Methoden in der Verwaltung von Wohnobjekten

„Wir machen es besser!“ Das sagen Michael Zipka und Nico Wagner, beide geschäftsführende Gesellschafter der Hausverwaltungsfirma M.N. Rhein Main Immobilien & Management GmbH in Wiesbaden. Die Immobilienverwalter haben einen hohen Qualitätsanspruch. Oft wurde Sie von Kunden darauf angesprochen, dass deren bisherige Hausverwaltungen schlecht erreichbar seien und die Abrechnungen oftmals viel zu spät kommen würden. Das sorgte bei den Kunden für eine große Unzufriedenheit.

Und so begannen die beiden, in ihrem Unternehmen alle Abläufe darauf auszurichten, dass genau diese zwei Punkte bei ihm nicht passieren können. So sorgen sie einer modernen EDV und einer effizienten Vorgehensweise dafür, dass die von dem Unternehmen betreuten Objekte stets tagesaktuell gebucht sind. Das sei die Grundlage für die Erstellung schneller Abrechnungen im Frühjahr, sagt Nico Wagner. Im Frühjahr legen die beiden ihre Kraft auf eine schnelle Abrechnungserstellung der Objekte. Und alle Rechnungen, Kontoauszüge, Dokumente zu einer Jahresabrechnungen werden nach der Prüfung durch die Verwaltungsbeiräte allen Eigentümern online zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt. „Das geht heute alles ja problemlos“ freut sich Herr Zipka.

Großen Wert legen die beiden Hausverwalter aus Wiesbaden auf perfekt organisierte Eigentümerversammlung. „Das ist letztlich das Parlament der Eigentümer“ bemerkt Herr Wagner. Die von den beiden organisierten Eigentümerversammlungen sind gut vorbereitet, alle Dokumente zur Entscheidungsfindung werden den Eigentümern online zur Verfügung gestellt. Gefasste Beschlüsse setzen die beiden schnell in die Tat um. „Da legen wir großen Wert drauf“ sagen die beiden Hausverwalter aus Wiesbaden.

Als besonders innovativ sehen es die beiden Hausverwalter, dass Eigentümer online jederzeit auf alle Dokumente des Objektes zugreifen können. “ Das sollte doch heute selbstverständlich sein“ sagt Michael Zipka. Denn die beiden legen höchsten Wert auf Transparenz. Und deshalb legen die beiden alle Dokumente, Rechnungen und Kontoauszüge in ein Onlineportal für die Eigentümer.

Außerdem können so die Bewohner von betreuten Objekten schnell über Schäden und deren aktueller Sachstand in der Beseitigung informiert werden

Für Wohnungseigentümergemeinschaften übernehmen die beiden kompetenten Inhaber die Verwaltung nach dem Wohnungseigentumsgesetz. Für die Besitzer von Miethäusern oder Mietwohnungen in Wiesbaden, Mainz und der angrenzenden Region kümmern sich die beiden Hausverwalter mit großem Engagement um die Betreuung dieser Liegenschaften. „So nehmen wir den Eigentümern alle Arbeit rund um das vermietete Eigentum ab“ berichtet Nico Wagner. Das Team der Hausverwaltung prüft Rechnungen, erstellt Betriebskostenabrechnungen für die Mieter, kümmert sich um die Neuvermietung freiwerdender Wohnungen, begleitet und organisiert bauliche Optimierungen und prüft mögliche Mieterhöhungen für den Hausbesitzer. Daneben sind die Mitarbeiter erster Ansprechpartner für die Mieter und haben stets den Überblick über den aktuellen Stand der Hausfinanzen.

Großen Wert legen die beiden Inhaber auf regelmäßige Weiterbildungen und besuchen zahlreiche Seminare und Informationsveranstaltungen.

Die M.N. Rhein Main Immobilien & Management GmbH freut sich auf Anfragen weiterer potentieller Kunden, denn das Unternehmen möchte in Wiesbaden, Mainz und der Region noch einige weitere Objekte in die Verwaltung übernehmen. „Bei uns sind Ihre Immobilien in guten Händen“ sagen die beiden Inhaber unisono. „Wir reden nicht – wir handeln!“

M.N. Rhein Main Immobilien & Management GmbH ist die professionelle Hausverwaltung für Wiesbaden und Mainz.

