macmon NAC und ManageEngine – Effiziente Integration sorgt jetzt für noch mehr Netzwerksicherheit

Integration bietet bessere Übersicht und Kontrolle über im Unternehmensnetzwerk verbundene Endgeräte

Die macmon secure GmbH beschäftigt sich seit 2003 mit der Entwicklung von #Netzwerksicherheitssoftware und hat ihren Firmensitz im Herzen Berlins. Als internationaler Anbieter von Network Access Control-Lösungen, bietet das Unternehmen jetzt neue Integrationen mit den erfolgreichen Softwarelösungen #ManageEngine Patch Manager Plus und ManageEngine Mobile Device Manager Plus.

Dadurch realisiert macmon NAC einen einzigartigen Einblick in den Compliance-Status von Endgeräten, die versuchen, sich mit dem Netzwerk zu verbinden. Die Integration mit ManageEngine Patch Manager Plus ermöglicht macmon den Zugriff auf detaillierte Informationen zu Software-Updates und potenziellen Schwachstellen von Endgeräten, bevor diese in das Unternehmensnetzwerk aufgenommen werden. Ebenso liefert die Integration mit ManageEngine Mobile Device Manager Plus macmon NAC detaillierte Informationen über mobile Endgeräte.

Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien

In beiden Fällen werden diese sehr detaillierten Informationen in Echtzeit genutzt, und können zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens für alle mit dem Netzwerk verbundenen Endgeräte genutzt werden. Einem nicht konformen Gerät wird dadurch der Zugang zum Netzwerk verwehrt, beziehungsweise nur der Zugriff auf ein isoliertes Segment des Netzwerkes gestattet. Das dient der Vermeidung potenzieller Bedrohungen durch nicht gepatchte oder veraltete Endgeräte.

Schnelle Implementierung

„Die Integration mit ManageEngine ermöglicht es uns, detaillierte Informationen von diesen Tools zu nutzen und sicherzustellen, dass alle Endgeräte, die sich mit dem Unternehmensnetzwerk verbinden, den spezifischen Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens entsprechen“, erklärt Boris Bischoff, Technical Marketing Manager bei macmon secure GmbH. Bischoff ergänzt: „Aus technischer und kommerzieller Sicht sind macmon NAC und die ManageEngine-Produkte beide hervorragende Alternativen zu den komplexeren und kostspieligeren Enterprise-Lösungen die auf dem Markt erhältlich sind, sie lassen sich zudem sehr schnell implementieren. Das macht sie zu einer idealen Lösung für mittelständische Unternehmen auch in unseren internationalen Absatzmärkten.“

Große Relevanz für internationale Märkte

Chuck Cohen, Managing Director bei IREO, einem führenden Value-Added Distributor, der sowohl die Produkte von ManageEngine als auch macmon in Spanien und Portugal vertreibt, bestätigt: „Diese Integration ist eine gute Nachricht für unsere Kunden, da sie detaillierte Informationen über den Status der Endgräte bereits vor dem Zugang zum eigentliche Netzwerk bereitstellt und damit eine bessere Kontrolle über die Geräte nach dem Anschluss bietet“. Auch für den italienischen Markt steckt in der Integration viel Marktpotenzial. Über den Value Added Distributor Bludis können hier beide Lösungen bezogen werden.

